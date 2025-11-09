La Policía detiene a mototaxista por cometer presuntos tocamientos indebidos a una niña en Ayacucho

La Policía Nacional también revisó el domicilio del sujeto, encontrando gran cantidad de prendas íntimas, de niños y niñas, además de objetos sexuales y vídeos pornográficos.

Un hombre identificado como Eli Crespo Macizo, un mototaxista de 40 años, fue detenido por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) en la provincia de Huanta, región Ayacucho, por ser denunciado de cometer presuntos tocamientos indebidos contra una niña de 11 años cuando ella había abordado su unidad para transportala por la ciudad.

La denuncia fue interpuesta por los padres de la menor. Es por ello que las autoridades iniciaron la búsqueda del sujeto en zonas como Lauricocha y el cercado de Huanta, ubicándolo en un local de venta de comida.

La Policía Nacional también revisó el domicilio de Eli Crespo, encontrando gran cantidad de prendas íntimas, de niños y niñas, además de objetos sexuales y vídeos pornográficos.

El detenido se encuentra en la Unidad de Criminalística de la Policía en Huanta, mientras continúan las investigaciones y un juez disponga su futuro judicial.