Mujer sufrió el robo de su automóvil y ahora los delincuentes le exigen pagar S/ 3 500 para devolvérselo

Policiales Las cámaras de seguridad registraron el momento del robo ocurrido en la av. Las Gaviotas en Chorrillos.

Una ciudadana denunció a RPP que no solo fue víctima del robo de su vehículo en el distrito limeño de Chorrillos, sino que ahora sufre el acoso de extorsionadores que le exigen una suma de dinero a cambio de devolverle su propiedad.

El robo de su camioneta -que usa para transportar a su menor hijo que sufre un trastorno neurológico- ocurrió la madrugada del pasado 28 de noviembre, en la avenida Las Gaviotas, ubicada en el referido distrito, cuando un sujeto se acercó al vehículo estacionado y, en cuestión de segundos, forzó la puerta y se lo llevó con rumbo desconocido, según se registró en las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar.

Denuncia inacción de las autoridades

La víctima indicó que, algunas horas después de que el delincuente se llevó su camioneta, recibió una llamada a su celular en la que le exigieron la suma de cinco mil soles para devolverle la unidad, y que, si no entregaba el dinero, el vehículo iría a parar a provincias.

"Ellos me llaman y me dice para negociar mi carro, así tan frescamente, y me piden que les entregue cinco mil para que me entreguen el carro, incluso me explican cómo va a ser la dinámica: que debo contactar un mecánico de mi confianza y a él le debo dar el dinero, que ellos iban a llamar. Les dije que no contaba con ese dinero", relató a RPP.

"El 29 de noviembre recibí llamadas insistentes, pero ya no contesté la segunda llamada. En la tercera, me llamaron de un celular de aquí y me dijeron que me iban a bajar el precio, que me consiguiera S/ 3 500 para que me devuelvan el carro", agregó.

Ante esta situación, la ciudadana indicó que puso la denuncia del robo de su vehículo en la comisaría de Villa Chorrillos. No obstante, indicó que los efectivos hasta ahora no han solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad, por lo que ella misma tuvo que acopiar ese material indispensable para las pesquisas.

"Después de sentar la denuncia, llegué al vecindario y ahí es donde empiezo a solicitar las imágenes de las cámaras de algún vecino, pero la Policía, en ningún momento vino a hacer ese trabajo, esa labor la hice yo, por iniciativa, porque dije algo más tengo que hacer para que se agilice la denuncia, para que investiguen, porque yo quiero recuperar mi carro", indicó.

Ella exige a la Policía mayor celeridad para recuperar su vehículo marca KIA RIO, color gris grafito.

"Solicito mayor agilidad en cuanto a las denuncias. No sé por qué no invierten tiempo y diligencia para dar solución a las demandas", puntualizó.