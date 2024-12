¡En pleno estado de emergencia!: asesinan a hombre frente a su hijo de tres años en Los Olivos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Policiales "Está totalmente mal la situación del Perú. Estamos muy mal. No hay seguridad de nada", dijo uno de los vecinos

"Está totalmente mal la situación del Perú. Estamos muy mal. No hay seguridad de nada", dijo uno de los vecinos | Fuente: RPP

Pese al estado de emergencia vigente desde hace más de dos meses, en el distrito limeño de Los Olivos se ha registrado un nuevo crimen. Esta vez, se trata de un hombre, identificado como Edward Solís, de aproximadamente 50 años, quien ha sido asesinado de un disparo.

Las primeras investigaciones indican que la víctima se encontraba junto con su hijo, un menor de apenas tres años, cuando fue atacado por un sujeto desconocido, así lo ha indicado uno de sus familiares.

"Aquí no hay mucho resguardo. Tenía un niño de apenas dos o tres añitos. Ha sido justo cuando estaba delante de él. No puede ser así. Está totalmente mal la situación del Perú. Estamos muy mal. No hay seguridad de nada, ni en el carro, ni caminando, ni en moto, no hay seguridad de nada", señaló.

Los Olivos, en estado de emergencia

El crimen ocurrió en el pasaje Israel, frente al parque El Porvenir, de la urbanización San Elías, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional.

Los vecinos exigen mayor resguardo policial en esta zona, considerando, además, que Los Olivos es un distrito que se encuentra en estado de emergencia por inseguridad desde hace más de dos meses.