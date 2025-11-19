Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Delincuentes asesinan a un hombre frente a una tienda de ropa deportiva en la avenida Miguel Grau

Delincuentes asesinan a un hombre frente a una tienda de ropa deportiva en la avenida Miguel Grau
Delincuentes asesinan a un hombre frente a una tienda de ropa deportiva en la avenida Miguel Grau
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Los asesinos atacaron a la víctima cuando estaba dentro de una camioneta. Este salió del vehículo e intentó escapar, pero fue acribillado por sus perseguidores.

Dos sujetos armados asesinaron este miércoles a un hombre al frente de una tienda de artículos deportivos ubicado en la cuadra dos de la avenida Grau, en el Cercado de Lima. 

RPP tuvo acceso a las cámaras de seguridad que hay en la cuadra donde se grabó todo el suceso: la víctima esperaba dentro de una camioneta blanca cuando de pronto ve a sus asesinos acercándose. Este sale del vehículo e intenta escapar del lugar, pero los sujetos le dispararon y tras caer en el piso, estos desconocidos lo rematan hasta cerciorarse de su muerte. 

En medio de este ataque había una persona con dos niños sentados en la vereda, pero afortunadamente ellos salieron ilesos. Otros transeúntes también pasaban por la cuadra de la avenida Grau en ese momento, pero al escuchar los disparos salen raudamente de la zona. 

La identidad del fallecido todavía se desconoce. La Policía Nacional ya cercó la zona para que se inicien las investigaciones y hasta el momento se encontró nueve casquillos de bala. 

La tienda de artículos deportivos tuvo que cerrar y suspender sus labores luego de sucedido este crimen.

Informes RPP

El derecho al asilo: mecanismo de protección ahora en debate

El derecho de asilo ha sido concebido como un mecanismo de protección frente a la persecución política. Su evolución ha estado marcada por momentos de tensión diplomática, debates jurídicos y casos emblemáticos que han puesto a prueba la soberanía nacional y el respeto por los derechos humanos.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Cercado de Lima Policía Nacional Avenida Abancay

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA