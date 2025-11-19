Delincuentes asesinan a un hombre frente a una tienda de ropa deportiva en la avenida Miguel Grau

Los asesinos atacaron a la víctima cuando estaba dentro de una camioneta. Este salió del vehículo e intentó escapar, pero fue acribillado por sus perseguidores.

Dos sujetos armados asesinaron este miércoles a un hombre al frente de una tienda de artículos deportivos ubicado en la cuadra dos de la avenida Grau, en el Cercado de Lima.

RPP tuvo acceso a las cámaras de seguridad que hay en la cuadra donde se grabó todo el suceso: la víctima esperaba dentro de una camioneta blanca cuando de pronto ve a sus asesinos acercándose. Este sale del vehículo e intenta escapar del lugar, pero los sujetos le dispararon y tras caer en el piso, estos desconocidos lo rematan hasta cerciorarse de su muerte.

En medio de este ataque había una persona con dos niños sentados en la vereda, pero afortunadamente ellos salieron ilesos. Otros transeúntes también pasaban por la cuadra de la avenida Grau en ese momento, pero al escuchar los disparos salen raudamente de la zona.

La identidad del fallecido todavía se desconoce. La Policía Nacional ya cercó la zona para que se inicien las investigaciones y hasta el momento se encontró nueve casquillos de bala.

La tienda de artículos deportivos tuvo que cerrar y suspender sus labores luego de sucedido este crimen.