Tras una persecución por las calles de Miraflores, capturan a dos presuntos ladrones de vehículos [VIDEO]

Los detenidos tenían en su poder herramientas conocidas como ‘peines’, usadas para violentar las puertas de los vehículos. | Fuente: RPP

Tras una intensa persecución por las calles de Miraflores, agentes de la Policía Nacional, con el apoyo serenos de este distrito, detuvieron a dos presuntos ladrones de vehículos.

El jefe de la División Policial Sur 1, coronel PNP Daniel Jares Reyme, refirió que los sospechosos fueron detectados manipulando un vehículo a través de las cámaras de seguridad del municipio de Miraflores, por lo que se procedió con su intervención.

Los presuntos delincuentes, al verse descubiertos, se dieron a la fuga, desplegándose una persecución por las calles del distrito. Los sospechosos fueron finalmente detenidos en inmediaciones del Malecón de la Marina, detalló el alto mando.

“Dos sujetos se encontraban palanqueando un vehículo. Es así que, inmediatamente, personal de la Comisaría de Miraflores ejecuta el plan cerco con esta jurisdicción, pudiendo intervenir estos dos sujetos a la altura del Malecón de la Marina, cuadra 11”, refirió.

“Esos sujetos, al momento de ver la presencia policial, emprenden la huida, sin embargo, cuadras más adelante, son capturados por nuestro personal policial”, añadió.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Dejaron abandonados ‘peines’

El jefe policial indicó que los sospechosos dejaron abandonadas unas herramientas artesanales conocidas como ‘peines’, que son utilizadas para violentar las puertas de los vehículos.

El coronel Jares Reyme identificó a los detenidos como Juan Carlos Neira (39) y Anderson Ríos (29), ambos -dijo- con un amplio prontuario delictivo por distintos delitos.

Los sospechosos serán puestos a disposición de las autoridades competentes, a fin de continuar con el proceso en su contra.

Cabe mencionar que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), diariamente se roban en nuestro país aproximadamente 74 vehículos.

