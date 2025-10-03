Familiar revela detalles de crimen en Breña: mujer asesinó a su esposo y mantuvo el cadáver varios días bajo su cama

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conmoción en Breña por asesinato de hombre a manos de su esposa. | Fuente: RPP

A medida que pasan las horas, se van conociendo nuevos detalles en torno al terrorífico asesinato de un hombre, cuyo cadáver -en estado de descomposición- fue encontrado ayer, jueves, en la maletera de un automóvil en el distrito de Breña.

Un equipo de RPP llegó hasta la vivienda de Alexander Valverde Laines, en el jirón Don Bosco, a pocas cuadras donde fue hallado su cuerpo; y conversó con su tío, Francisco Laines.

El hombre contó a nuestra reportera que su sobrino se casó la venezolana Keillys Arymar Aguilera Meneses (42) -la confesa asesina- hace más de 20 años. El matrimonio tenía tres hijos, de 20, 12 y 7 años.

Además, reveló detalles escabrosos del crimen, como que la mujer mantuvo el cadáver de su sobrino varios días bajo su cama hasta que finalmente decidió esconderlo en la maletera de su automóvil, donde finalmente fue encontrado.

“Eso es lo que yo me enteraba ayer en la comisaría y lo que he podido más o menos escuchar, me parece que ella lo hizo (el crimen) y lo tuvo debajo de su cama (el cuerpo)”, comentó.

Francisco Lainez indicó que su sobrino trabajaba en “una empresa de comida”, mientras que Aguilera Meneses laboraba en casa. “Ella trabajaba en un laptop, se la pasaba todo el día aquí”, refirió.



Crimen en investigación

Al cierre de este informe, se desconocen las circunstancias en las que se produjo el asesinato. En el parte policial, al que RPP tuvo acceso, se consigna que la ciudadana venezolana confesó haber asesinado a su cónyuge “por motivos de diversas discusiones” el pasado 21 de septiembre.

En tanto, continúan las pesquisas en torno al crimen. Se sabe que la casa donde se habría perpetrado el crimen cuenta con una cámara de seguridad en la puerta principal, aunque lamentablemente esta no estaría operativa.

Según el parte policial, la extranjera mantuvo el cuerpo debajo de su cama varios días, pero el fétido olor era insoportable, por lo que decidió colocarlo dentro de la maletera de su automóvil y el 29 de septiembre lo trasladó hasta el lugar donde finalmente fue encontrado. No obstante, los familiares consideran que el traslado se realizó días antes.

