Hallan cadáver de un hombre en estado de descomposición en un automóvil en Breña: esposa confesó haberlo asesinado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El automóvil estaba estacionado frente a una casa de la cuadra 9 del jirón Huaraz, en Breña. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

El cadáver de un hombre en estado de descomposición fue hallado ayer, jueves, dentro de un automóvil que estaba estacionado frente a una casa de la cuadra 9 del jirón Huaraz, a pocos metros del Colegio Salesiano; en el distrito limeño de Breña.

El fétido olor que emanaba el vehículo fue lo que alarmó a vecinos y transeúntes, que llamaron a la Policía Nacional para que proceda con las investigaciones.

De acuerdo con el acta de intervención policial, al que RPP tuvo acceso, los agentes procedieron a cotejar información de la placa del automóvil, identificando al propietario como Alexander Valverde Laines, quien vivía a pocas cuadras del lugar, en el jirón Don Bosco.

Al llegar al predio, los policías encontraron a la ciudadana venezolana Keillys Arymar Aguilera Meneses (42), quien dijo ser esposa Valverde Laines. La mujer aseguró que su cónyuge se encontraba de viaje, pero los agentes la llevaron hasta el lugar donde estaba el automóvil.

Inicialmente, la extranjera se reusaba a abrir la maletera, pero ante la insistencia de los policías, procedió a hacerlo, descubriéndose el cadáver envuelto en una sábana blanca.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Extranjera confesó el crimen

De acuerdo con el parte policial, Keillys Arymar Aguilera Meneses reconoció haber asesinado a su esposo “por motivos de diversas discusiones” el pasado 21 de septiembre.

Según el documento, la extranjera mantuvo el cuerpo debajo de su cama varios días, pero el fétido olor era insoportable, por lo que decidió colocarlo dentro de la maletera de su automóvil y el 29 de septiembre lo trasladó hasta el lugar donde finalmente fue encontrado.

Se desconoce las circunstancias en las que ocurrió el homicidio, lo que será determinado por las investigaciones, ya iniciadas.

Al cierre de este informe, la ciudadana venezolana fue trasladada a la sede de la Dirincri, en la avenida España, para continuar con las diligencias de ley.

