Escolares se enfrentan a delincuente que intentó asaltarlos y le propinan una golpiza en Independencia [VIDEO]

Lima Independencia: escolares se enfrentan a delincuente que intentó asaltarlos y le propinan una golpiza

Dos escolares se enfrentaron a un delincuente que intentó asaltarlos y le propinaron una golpiza. El inusual suceso ocurrió en el pasaje El Trébol, en la urbanización José Gálvez, en el distrito limeño de Independencia.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron lo ocurrido: en las imágenes, se ve a los escolares -ambos hermanos- caminando por la acera, tras lo cual aparece el asaltante, a bordo de una motocicleta.

El malviviente abordó a los menores, de 14 y 16 años, y le arrebató su celular a uno de ellos, tras lo cual huyó corriendo con dirección a su vehículo.

La adolescente retuvo al ladrón, mientras que su hermano corrió hacia la motocicleta y la tumbó al suelo, para evitar que el bandido escape.

Luego, el menor encaró al delincuente y comenzó a golpearlo, hasta que este perdió el equilibrio y cayó en el suelo. Esto fue aprovechado por el adolescente, para continuar golpeando al bandido.



Ladrón intervenido

El delincuente fue intervenido y trasladado a la comisaría del sector, donde permanece detenido mientras se realizan las investigaciones del caso.

Fuentes policiales identificaron al asaltante como Ronnie Romero Duque (27), de nacionalidad venezolana. En tanto, el menor que golpeó al ladrón resultó con una lesión en el puño.

Un equipo de RPP llegó esta mañana a la urbanización José Gálvez y conversó con los vecinos, que coincidieron en exigir más patrullaje por parte de la Policía Nacional y del Serenazgo de Independencia.

“Estamos inseguros. No hay policía, no viene el Serenazgo. No hay nada. Nos han dejado al abandono”, reclamó uno de los residentes.