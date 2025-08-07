Últimas Noticias
Intensifican búsqueda de sujeto que robó arma a policía asesinado en La Victoria

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La Policía Nacional identificó a esta persona como Anthony Francisco Rosales Orosco, de 22 años, cuyo paradero se desconoce.

Lima
00:00 · 01:28
PNP
Cámaras de seguridad captaron al joven llevándose el arma del policía abatido. | Fuente: RPP

La Policía Nacional ha intensificado la búsqueda del sujeto que robó el arma de reglamento del suboficial José Gabriel Munive Gurmendi, quien fue asesinado el pasado domingo, en un enfrentamiento con delincuentes en La Victoria.

Esta persona fue identificada por las autoridades como Anthony Francisco Rosales Orosco, de 22 años, actualmente con paradero desconocido.

El joven fue captado por las cámaras de seguridad acercándose al cuerpo del agente abatido, para luego llevarse su pistola. Lo más indignante es que el robo ocurrió mientras Munive Gurmendi agonizaba en el pavimento.

Familiares marcan distancia

Policías llegaron a la casa de Rosales Orosco, en La Victoria, donde sus familiares aseguraron no tener conocimiento de su paradero. Sin embargo, marcaron distancia de lo hecho por el joven.

Según dijeron sus allegados, el pasado domingo, el sospechoso llegó a su casa y dijo haberse encontrado el arma en la calle. 

Al hacerse público el asesinato del policía y el robo de su arma, los familiares de Anthony Francisco Rosales Orosco invocaron al joven a entregarse a las autoridades, antes de que su situación se complique aún más.

Como se recuerda, el pasado martes se realizaron las exequias del suboficial José Gabriel Munive Gurmendi en un camposanto de Huachipa.

Cabe mencionar que otro policía, el suboficial Harry del Carpio Valdez, resultó herido en el enfrentamiento con los delincuentes, por lo que permanece hospitalizado, con pronóstico reservado.

