Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Ministro dice que Perú busca inversiones japonesas con viaje de presidenta
EP 1857 • 09:41
Reflexiones del evangelio
Lunes 28 de julio | (Nuestra Señora de la Paz) - "María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador"
EP 1044 • 12:09
Informes RPP
INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional
EP 1310 • 04:04

Alcalde de La Victoria sobre formalización de ambulantes en los alrededores de Gamarra: "No hay que dejarlos solos"

Alcalde de La Victoria sobre formalización de ambulantes en los alrededores de Gamarra:
Alcalde de La Victoria sobre formalización de ambulantes en los alrededores de Gamarra: "No debemos dejarlo solo" | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, informó que al menos 25 000 ambulantes han sido formalizados en Gamarra. Sin embargo, enfatizó la necesidad de acompañarlos con capacitación, financiamiento y búsqueda de mercados para evitar que regresen a la informalidad.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 09:46

El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, señaló que en su gestión se ha realizado esfuerzos para la formalización de comerciantes ambulantes que se encontraban en los alrededores del Emporio Comercial de Gamarra, en donde señaló existen "25 mil ambulantes que hemos formalizados", en donde dijo que deben ser acompañados para que continúen con el procedimiento.

"A ellos [a los ambulantes] hay que acompañarlos [en su formalización] porque si no vuelven nuevamente a las calles. Si esto no es acompañado por capacitación, por financiamiento, por la búsqueda de mercados, se pierde. Y constantemente estamos en la lucha de los espacios. Todos los días tratamos de sostenerlo y ver qué estrategias tomar porque estamos peleando con el crimen organizado", declaró en Ampliación de Noticias.

Sobre el combate de crimen organizado, el burgomaestre aseguró que existiría una organización criminal que sostendría el comercio ambulatorio.

"Los ambulantes que vuelven a la calle, justamente detrás de ellos hay una organización criminal que los sostiene, que los defiende. Entonces comienza la lucha, por eso que depende de formalizar y darle los espacios. Hay que acompañarle, darle financiamiento y la búsqueda de mercados. No dejarlo solo [al ambulante], que ahí cometemos el error porque vuelven a las calles", informó. 

Situación de policía en La Victoria

Sobre la búsqueda del autor de la muerte del policía en La Victoria, el alcalde aseguró que se necesita una policía con mejor equipamiento y mayor inversión en seguridad ciudadana.

"Pedimos financiamiento también para poder tener a nuestros fiscalizadores y serenazgos bien equipados, de los cuales no tenemos economía para hacer eso, pero estamos en eso. Estamos en esta pelea que es constante, pero no vamos a dejar de seguir nosotros en nuestra política, de poner orden y formalización", detalló.

Te recomendamos

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
La Victoria emporio comercial de gamarra

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA