Por cuarta vez en menos de tres meses capturan a delincuente en La Victoria

Lima "Nuevamente fue intervenido, fue capturado en flagrante delito", dijo la Policía

Agentes de la Policía Nacional capturaron, por cuarta vez en menos de tres meses, a un delincuente que robaba carteras y celulares, en el distrito limeño de La Victoria.

El sujeto, identificado como Humberto Quiroz Pisco (27), alias ‘Boca Sucia’, cayó luego de arrebatar de manera violenta un celular a una joven que viajaba en un taxi.

El hecho ocurrió en la cuadra 11 de la avenida México cuando el hombre, aprovechando la congestión vehicular y la escasa iluminación del lugar, se acercó sigilosamente al vehículo, abrió una de las puertas y robó de manera brusca el celular a una de las pasajeras, que terminó en el piso.

Sin embargo, el Escuadrón Verde de la Policía, que seguía los pasos del delincuente y captó todo en video, logró intervenir a Humberto Quiroz Pisco. Tras reducirlo y subirlo a un patrullero, el sujeto, de manera desafiante ante los agentes, señaló que no hablaba con la Policía, ya que sus contactos lo ayudaban a salir de la cárcel.

"La arreglé con dos miles y a la agraviada con 1 500 (...) yo tengo una pierna arriba (...) Ustedes son solo las personas que intervienen gente, con los que tengo que hablar son con los ficales, no con ustedes", dijo el delincuente a los agentes. "No estoy preso porque solamente he tenido dos intervenciones (...) con ustedes no tengo nada que hablar, solamente son apoyo, tengo que hablar con la fiscal nada más", dijo.

"Capturado en flagrante delito"

El coronel PNP Carlos Alberto López, jefe del Escuadrón Verde, indicó a RPP que Humberto Quiroz Pisco fue intervenido en flagrancia y que videos registrados por la Policía acreditan su actuar delictivo: "Es un tipo muy malcriado, muy prepotente y desafiante".

"En horas punta, donde hay una cierta congestión vehicular, aprovecha esas circunstancias y con gran violencia rompe las lunas de los vehículos y arrebata los celulares de los ocupantes que se encuentran dentro del vehículo. En esta oportunidad, nuevamente, fue intervenido, fue capturado en flagrante delito, se logró incautar en su poder el celular de las víctimas y fue desplazado y conducido a la comisaría de La Victoria", dijo.

Humberto Quiroz Pisco registra más de diez antecedentes por el delito de robo, dos de ellos fueron registrados incluso en video por el Grupo Terna. El sujeto fue conducido precisamente a la comisaría de La Victoria para ser procesado nuevamente por este delito.