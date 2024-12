En vísperas de Navidad, asesinan a padre e hijo en la puerta de su casa en Comas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Policiales De acuerdo con las primeras investigaciones, los atacantes dispararon primero contra el hijo y posteriormente al padre

De acuerdo con las primeras investigaciones, los atacantes dispararon primero contra el hijo y posteriormente al padre | Fuente: RPP / Alex Juárez

A solo cinco días de la Navidad, un padre y su hijo fueron asesinados de varios disparos en la ex-hacienda Chacra Cerro, en el distrito limeño de Comas, cuando se encontraban reparando su automóvil en la puerta de su casa.

Se trata de Felipe Seguil Badajos, un hombre de 56 años, y su hijo Percy Seguil, de 35.

"Estado de emergencia por las puras, porque no hay nada de seguridad. Son dos víctimas y no hay nada. Llegaron, levantaron a los finaditos y ahora no hay nada de Serenazgo. Se fueron todos. (Al ministro del Interior) le pido más seguridad. Que se ponga los pantalones", dijo uno de los familiares de las víctimas.

Comas se encuentra en estado de emergencia

De acuerdo con las primeras investigaciones, los atacantes dispararon primero contra el hijo. Su padre intentó defenderlo, pero también fue agredido.

Posteriormente, en estado grave, fue trasladado de emergencia al Hospital Sergio Bernales, donde los médicos solo certificaron su deceso.

Los familiares se encuentran muy dolidos por este acontecimiento, por lo que exigen a las autoridades, puntualmente al ministro del interior, Juan José Santiváñez, que apliquen medidas efectivas en la lucha contra la criminalidad.

Cabe resaltar que el distrito de Comas, al igual que otras localidades, se encuentra en estado de emergencia por inseguridad desde hace más de dos meses.

No obstante, hubo otros dos asesinatos durante la noche en otros distritos de la capital: uno en la urbanización San Elías, en Los Olivos, y otro en la zona de San Gabriel, en Villa María del Triunfo.