Los Olivos: comerciantes y vecinos destrozaron automóvil en el que intentó huir mujer acusada de estafa

Una comerciante denunció que la mujer compró rollos de papel por un monto de 80 soles, utilizando una conocida billetera digital. Sin embargo, la vendedora aseguró que la transferencia nunca se efectuó, tras lo cual se generó el incidente.

Indignación desbordada. Vecinos y comerciantes atacaron y destrozaron el automóvil en el que una mujer acusada de estafa intentaba huir. El violento incidente ocurrió en la urbanización Covida, en el distrito limeño de Los Olivos.

A través de RPP, la comerciante Isabel Olivas aseguró que la acusada compró en su negocio rollos de papel por un valor de 80 soles, que pagó a través de la billetera digital Yape.

“Antes de darle la mercadería, le digo ‘Voy a verificar’, y jamás me llegó el Yape. Ella me muestra un pantallazo en el que el banco le había descontado. Figuraba mi nombre completo, como siempre los clientes me hacen el Yape. Todo idéntico como el Yape”, refirió.

De acuerdo con su versión, la transferencia de dinero nunca se concretó, por lo que le recriminó a la clienta. La discusión escaló y la mujer golpeó en la cabeza a la comerciante.

Vecinos y otros comerciantes se sumaron a la discusión, por lo que la acusada abordó un automóvil plomo para irse del lugar. Al ver esto, los vecinos y comerciantes comenzaron a atacar al vehículo, que terminó con las lunas destrozadas y con la carrocería afectada.

“Toda la gente se fue tras de ellos. Ellos ya se iban a dar a la fuga. Vino un carro y les tapó el pase. Ellos no pudieron (escapar)”, comentó Isabel Olivas.



Mujer intervenida

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y trasladaron a la acusada a la Comisaría PNP Sol de Oro, que quedó a cargo de las investigaciones.

La mujer ha negado los cargos y hasta anunció medidas contra los vecinos y comerciantes que la atacaron.

No obstante, al hacerse viral el video del incidente, apareció otro comerciante -de la zona de Palao, en San Martín de Porres- que aseguró haber sido víctima de una estafa y acusó a la mujer del hecho.

Según dijo, la acusada compró botellas de lejía por un valor de 93 soles y pagó con el aplicativo Yape. Sin embargo, de acuerdo con su versión, la transacción de dinero nunca se concretó.