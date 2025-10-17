Chofer de combi murió y tres pasajeros resultaron heridos en ataque armado en Lurín [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Nacional comenzó las investigaciones del crimen. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Los transportistas, nuevamente víctimas de la criminalidad. Esta vez, el chofer de una combi murió y tres pasajeros resultaron heridos en un feroz ataque armado perpetrado en el distrito de Lurín.

Según testigos consultados por RPP, la unidad fue interceptada en la avenida Lima, en la zona de Pampas de Pachacámac, por dos sujetos a bordo de una motocicleta, que dispararon indiscriminadamente.

El conductor de la combi murió en el acto, mientras que los pasajeros heridos fueron trasladados al Hospital de Emergencias Villa El Salvador, donde permanecen con pronóstico reservado.

La combi atacada, que ofrece servicios de manera informal, cubría la ruta Villa María del Triunfo-Lurín.



La combi atacada cubre la ruta Villa María del Triunfo-Lurín. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

Fuentes de la investigación identificaron el chofer asesinado como Jorvel Romero Salazar (42), de nacionalidad venezolana.

El hermano de la víctima aseguró que el crimen estaría relacionado a un caso de extorsión contra las combis informales que cubren la ruta Villa María del Triunfo-Lurín.

“Lo interceptaron. Están pidiendo cupos hace rato, y eso es. Escuché que supuestamente pedían dos mil soles por combi”, manifestó el hombre.

