Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Chofer de combi murió y tres pasajeros resultaron heridos en ataque armado en Lurín [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La unidad fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta, que dispararon indiscriminadamente. El chofer asesinado es de nacionalidad venezolana.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Policiales
00:00 · 01:43
Lurín
La Policía Nacional comenzó las investigaciones del crimen. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Los transportistas, nuevamente víctimas de la criminalidad. Esta vez, el chofer de una combi murió y tres pasajeros resultaron heridos en un feroz ataque armado perpetrado en el distrito de Lurín.

Según testigos consultados por RPP, la unidad fue interceptada en la avenida Lima, en la zona de Pampas de Pachacámac, por dos sujetos a bordo de una motocicleta, que dispararon indiscriminadamente.

El conductor de la combi murió en el acto, mientras que los pasajeros heridos fueron trasladados al Hospital de Emergencias Villa El Salvador, donde permanecen con pronóstico reservado.

La combi atacada, que ofrece servicios de manera informal, cubría la ruta Villa María del Triunfo-Lurín.

La combi atacada cubre la ruta Villa María del Triunfo-Lurín.
La combi atacada cubre la ruta Villa María del Triunfo-Lurín. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

Fuentes de la investigación identificaron el chofer asesinado como Jorvel Romero Salazar (42), de nacionalidad venezolana.

El hermano de la víctima aseguró que el crimen estaría relacionado a un caso de extorsión contra las combis informales que cubren la ruta Villa María del Triunfo-Lurín.

“Lo interceptaron. Están pidiendo cupos hace rato, y eso es. Escuché que supuestamente pedían dos mil soles por combi”, manifestó el hombre.

Te recomendamos

Informes RPP

Señor de los Milagros: fe y tradición que se mantienen a lo largo de los siglos

Cada octubre, innumerables fieles acompañan al Cristo Moreno en una de las manifestaciones religiosas más importantes del país. Este 2025, la sagrada imagen del Señor de los Milagros vuelve a las calles para llevar esperanza y fe al pueblo peruano, que se une en una celebración de alcance global. Conozca más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Lurín Inseguridad ciudadana Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA