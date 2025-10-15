Colegio de Breña es extorsionado: dirección optó por adelantar vacaciones y pasar a clases virtuales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los colegios siguen en la mira de las bandas criminales. Esta vez, las autoridades del centro educativo Divino Creador, ubicado en el jirón Carhuaz, en el distrito de Breña, advirtieron que son víctimas de extorsión.

En un comunicado enviado a los padres de familia, la dirección indicó que ya ha interpuesto la denuncia respectiva ante la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), “quienes vienen realizando las investigaciones correspondientes”.

“Las autoridades policiales recomendaron la implementación de medidas preventivas y de seguridad. Como es de conocimiento público, lamentablemente, este tipo de hechos se vienen registrando en diferentes instituciones del país”, refirió.

En atención a estas indicaciones, las autoridades colegiales decidieron adelantar las vacaciones, “con el fin de salvaguardar la integridad de los estudiantes y del personal docente y administrativo”.



Clases virtuales “hasta nuevo aviso”

Si bien la dirección del colegio reconoce que ha recibido apoyo por parte de la PNP y el Serenazgo de Breña, se ha tomado la decisión de pasar a clases virtuales “a partir del miércoles 15 de octubre hasta nuevo aviso”.

“Esta medida no obedece a una exigencia externa, sino a una decisión institucional basada en criterios de seguridad”, remarcaron las autoridades del centro educativo en el citado comunicado.

