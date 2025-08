Delincuentes roban S/10 000 a comerciante del Mercado Mayorista de Fiori: “Me encañonaron y me dijeron dame toda la plata”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las cámaras de seguridad del mercado de abasto captaron el momento del robo. | Fuente: RPP

El último martes, 5 de julio, dos delincuentes asaltaron a una comerciante de abarrotes del Mercado Mayorista de Productores de Fiori, ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

Según relató la mujer afectada, el asalto se produjo cuando estaba cerca de cerrar su jornada. Los sujetos se hicieron pasar por clientes, la amenazaron con un arma de fuego y se llevaron S/ 10 000, suma que correspondía a las ventas del día.

“Me asaltaron. Estuve ya cuadrando la caja y de pronto vinieron dos personas, me preguntaron un producto y como vieron que no había gente, entraron y me encañonaron con la pistola y me dijeron dame toda la plata. Entonces, de verdad que hoy en día estamos en una situación donde no hay seguridad para nada”, contó a RPP.

Las cámaras de seguridad del mercado de abasto captaron el momento del robo. En las imágenes se ve como dos hombres con capuchas y gorras ingresan al puesto y atacan a la comerciante con un arma de fuego.

Posteriormente, se ve a uno de los delincuentes jalarle los cabellos a la mujer y amenazarla cuando esta pedía ayuda. Tras ello, logran sacar el dinero de la caja y huyen del lugar con rumbo desconocido.

Comerciantes preocupados

Los comerciantes del mercado mayorista se han mostrado preocupados ante el crimen y han pedido que haya mayor presencia policial en la zona. Sobre ello, señalaron que, en febrero de este año, una de sus colegas, dedicaba al comercio de arroz, fue secuestrada.

Como se recuerda, a inicios del 2025, una comerciante del Mercado Mayorista de Productores de Fiori fue secuestrada en el jirón Verona, en la urbanización Fiori, en SMP.

Posteriormente, los efectivos de la Policía Nacional liberaron a la mujer tras permanecer seis días en cautiverio.

Durante la intervención en la vivienda ubicada en el óvalo Chuquitanta, los agentes de la PNP detuvieron a 12 personas.