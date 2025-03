Menor de 14 años resultó herido tras ser baleado por desconocidos en San Juan de Lurigancho

La víctima, quien se encontraba con otro hombre, fue interceptada por tres sujetos, quienes realizaron cerca de diez disparos, hiriéndolo de gravedad.

Un adolescente de solo 14 años fue baleado por hasta tres desconocidos en el jirón Río Marañón, en el asentamiento humano Jesús Oropeza Chonta, en San Juan de Lurigancho, la noche del último sábado.

Según se pudo observar en las imágenes de las cámaras de videovigilancia, a las que tuvo acceso RPP, la víctima, quien se encontraba con otro hombre, fue interceptada por los tres sujetos, quienes realizaron varios disparos contra él, hiriéndolo de gravedad.

El joven acabó tendido en el suelo tras recibir casi diez balazos, mientras que su acompañante huyó con rumbo desconocido, al igual que los atacantes.

Vecinos preocupados por su seguridad

Este episodio de inseguridad ha dejado preocupados a los vecinos, quienes alertaron sobre la poca presencia de las autoridades en el lugar.

"Yo me siento desprotegido. Me parece que no toman interés del asunto y se les escapa también a las autoridades, porque deben estar patrullando constantemente. Hay ausencia de las autoridades", dijo uno de los vecinos a RPP.

"Nos falta que venga la Policía en realidad porque a veces no vienen por estos lugares. El alcalde ha tomado la recuperación con los serenos, con la Policía, pero por este lado no, no vienen", relató otra vecina.