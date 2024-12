Mininter dispone abrir investigación por presunta inacción de policías en caso de menor asesinada en VMT

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Policiales Mininter dispone abrir investigación por presunta inacción de policías de la comisaría de José Gálvez en caso de menor asesinada en VMT

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha ordenado una investigación por la presunta inacción de los efectivos policiales de la comisaría de José Gálvez, en el distrito de Villa María del Triunfo, quienes no habrían actuado con celeridad tras la denuncia por la desaparición de una menor de 12 años.

Mediante un comunicado, el Mininter precisó que dispuso la inmediata intervención de su oficina de Asuntos Internos para este caso.

En diálogo con RPP, el padre de la niña, quien fue hallada sin vida la noche de ayer, domingo 8 de diciembre, en el asentamiento humano Los Lúcumos de Pachacámac, denunció que la reacción de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue “demasiado tarde”.

El hombre sostuvo que proporcionó a los agentes el número del presunto agresor desde las 12:00 p.m. del domingo para que procedan con las investigaciones pertinentes; no obstante, al ver la demora, los padres de la menor optaron por realizar las averiguaciones por sus propios medios.

"La Policía tenía a mediados de mediodía y la una el número del sujeto, pero no hicieron nada, no nos informaron de nada", aseguró.

Presunto asesino fue capturado

El presunto asesino, identificado como Jerson Alexander Juárez Tapia, fue detenido horas después. El Mininter indicó que se ha oficiado al Ministerio Público para realizar las diligencias de ley correspondientes.

El padre de la menor dijo a RPP que el sospechoso habría confesado su crimen frente a la madre y los efectivos de la PNP durante el hallazgo del cuerpo.

"El Mininter lamenta el sensible fallecimiento de la menor y reitera que el crimen y la inacción NO quedarán impunes. NO hay espíritu de cuerpo", mencionaron.