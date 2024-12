Hallan cuerpo de menor de 12 años que fue reportada como desaparecida en Villa María del Triunfo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una niña de 12 años fue hallada sin vida la noche de ayer, domingo 8 de diciembre, en el asentamiento humano Los Lúcumos de Pachacámac, en el distrito de Villa María del Triunfo. El cuerpo de la menor fue encontrado debajo de la cama de su presunto agresor por sus familiares, envuelto en frazadas y alfombras.

Según relató el padre de la víctima a RPP, la infante fue reportada como desaparecida horas antes de que sus restos sean hallados en la vivienda del presunto responsable.

De acuerdo con el progenitor de la menor, fueron los mismos parientes quienes dieron con la dirección del supuesto agresor luego de averiguar sus datos tras recibir una llamada en la madrugada de un número desconocido.

El padre de la niña denunció que la reacción de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue “demasiado tarde”. Afirmó que proporcionó a la PNP el número del presunto agresor desde las 12:00 p.m. del domingo para que realicen las investigaciones pertinentes; sin embargo, al ver la demora, decidieron averiguar por sus propios medios. Los restos de la menor fueron hallados alrededor las 8:00 p.m.

“La hemos hallado nosotros por nuestros propios medios. La Policía tenía a mediados de mediodía y la una el número del sujeto, pero no hicieron nada, no nos informaron de nada. Una amiga me dice que puedo ver con su número su información, dirección y nombre completo. Llamamos a la Policía y recién ahí (reaccionan). Para mí creo que es demasiado tarde la reacción de la Policía porque ellos han tenido el número desde mediodía, esto ha podido evitarse”, dijo el padre de la pequeña.

Presunto responsable habría confesado su crimen

El presunto autor del crimen fue identificado como Yerson Alexander Juárez Tapia. Según relató el padre de la menor a RPP, el sospechoso habría confesado su crimen frente a la madre y los efectivos de la PNP durante el hallazgo del cuerpo.

“El agresor le dijo a mi señora ‘yo vivo más arriba’ y ‘ya, vamos a ir yo no tengo nada que esconder, todo fresco’. Se ha ido por otra zona y ha llegado casi por donde nosotros vivíamos. Mi señora me dice que él ha empezado a defecar delante de ella para que le de asco y no entre al cuarto. Mi señora entró a la fuerza y agachó la mirada. El Policía lo increpa y le dice ‘qué es lo que hay abajo’ porque mi señora jalaba una alfombra que pesaba. Él le dijo: ‘si pues jefe, ya la maté pe, ya’”, contó el progenitor de la menor.

Tras el hallazgo, personal del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Aurora) llegó hasta el lugar para darle soporte a los padres de la víctima.

Dos personas más estarían involucradas en el crimen

El padre de la menor también reveló a RPP que dos sujetos más estarían involucrados. De acuerdo con las cámaras de seguridad aledañas, se ve a dos hombres llevar un supuesto bulto.

“Hay imágenes de unas cámaras aledañas que se ve una moto que llega apresuradamente y bajan dos sujetos medios sospechosos y se van rápidamente. Parece que llevan como un bulto, no sé si es ella o es una casaca o no sé. Bien llevaban a la niña con ellos o ya estaba con otro sujeto dentro de esa choza”, acotó.

Las cámaras de seguridad aledañas captaron a dos personas más trasladando un bulto. | Fuente: RPP