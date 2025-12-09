SJL: PNP detuvo a padre de bebé que murió tras ser atacada por perros pitbull dentro de su casa

Agentes de la Policía Nacional detuvieron al padre de la bebé que murió tras ser atacada por dos perros pitbull dentro de su propia casa, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de la capital.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la institución informó que el hombre será investigado “por la presunta comisión del delito de exposición al peligro de persona dependiente”.

“Asimismo, se detuvo a la propietaria de los canes involucrados, quien afrontará investigación preliminar por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, debido a la falta de medidas de seguridad en la tenencia de animales potencialmente peligrosos”, agregó la PNP.

En ese sentido, la Policía Nacional exhortó a la ciudadanía a mantener “una supervisión permanente de menores y a practicar una tenencia responsable de animales, especialmente aquellos considerados potencialmente peligrosos, a fin de evitar nuevos hechos que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas”.



Bebé murió tras ser atacada por perros pitbull

Una bebé de apenas 11 meses de nacida murió trágicamente tras ser atacada por dos perros pitbull dentro de su propia casa, en la urbanización San Hilarión, en SJL.

Según reportes que llegaron al Rotafono, el fatal ataque se registró alrededor de las 5:00 p.m. de ayer, lunes, en el segundo piso de la vivienda.

Los animales habrían atacado a la menor, cuando esta se encontraba descansando en su cuna.

Los padres trasladaron a la bebé inmediatamente al Hospital San Juan de Lurigancho, donde lamentablemente los médicos confirmaron el deceso de la pequeña.

El cuerpo de la bebé permanece en la Morgue Central de Lima, para las pericias correspondientes; mientras que los dos perros fueron retirados del inmueble y conducidos a la Unidad Canina de la Policía.

