Miraflores: un hombre fue asesinado a balazos a pocos metros de Larcomar

El fallecido portaba una licencia de conducir y llaves de una automóvil. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Lima, nuevamente conmocionada por un hecho de sangre. Esta vez, un hombre fue asesinado a balazos en el Malecón de la Reserva, a pocos metros del centro comercial Larcomar, en el distrito de Miraflores.

Según testigos consultados por RPP, un sicario en motocicleta interceptó a la víctima y le disparó múltiples veces -se habla de 14 balazos-, tras lo cual huyó raudamente con dirección a la bajada Armendáriz.

El general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, informó que el fallecido portaba una licencia de conducir a nombre de Dennis Jesús Sánchez Ramírez, de 28 años. No obstante, no se ha confirmado si esta es realmente la identidad de la víctima mortal.

“En el cuerpo del occiso, se han encontrado documentos que señalan un nombre: Dennis Jesús Sánchez Ramírez, pero no sabemos si ese nombre le corresponde al occiso. Eso será parte de una investigación, para hacer una identificación plena”, refirió el alto mando.

“Los peritos están haciendo su trabajo y todo lo que se pueda encontrar o evidenciar, a través de las pericias que se realicen, va a servir para la investigación y la futura identificación de los autores del hecho”, añadió.

