Miraflores: un hombre fue asesinado a balazos a pocos metros de Larcomar

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

Un sicario en motocicleta interceptó a la víctima y disparó múltiples veces, según testigos. El crimen es investigado como un presunto ajuste de cuentas.

Policiales
El fallecido portaba una licencia de conducir y llaves de una automóvil.
El fallecido portaba una licencia de conducir y llaves de una automóvil.

Lima, nuevamente conmocionada por un hecho de sangre. Esta vez, un hombre fue asesinado a balazos en el Malecón de la Reserva, a pocos metros del centro comercial Larcomar, en el distrito de Miraflores.

Según testigos consultados por RPP, un sicario en motocicleta interceptó a la víctima y le disparó múltiples veces -se habla de 14 balazos-, tras lo cual huyó raudamente con dirección a la bajada Armendáriz.

El general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, informó que el fallecido portaba una licencia de conducir a nombre de Dennis Jesús Sánchez Ramírez, de 28 años. No obstante, no se ha confirmado si esta es realmente la identidad de la víctima mortal.

“En el cuerpo del occiso, se han encontrado documentos que señalan un nombre: Dennis Jesús Sánchez Ramírez, pero no sabemos si ese nombre le corresponde al occiso. Eso será parte de una investigación, para hacer una identificación plena”, refirió el alto mando.

“Los peritos están haciendo su trabajo y todo lo que se pueda encontrar o evidenciar, a través de las pericias que se realicen, va a servir para la investigación y la futura identificación de los autores del hecho”, añadió.

Los testigos aseguraron haber escuchado más de diez balazos.
Los testigos aseguraron haber escuchado más de diez balazos.

Investigación en marcha

El coronel Lozada informó, además, que el hombre asesinado tenía en su poder unas llaves, que llevaron a los peritos a un automóvil aparcado a unos metros, frente a la sede del Colegio Médico.

“Tenemos algunas versiones de testigos que han escuchado disparos, de que algunas personas han salido corriendo del lugar de los hechos, pero todo eso va a ser parte de la investigación”, refirió el jefe policial.

“Estamos ubicando las cámaras de alrededor, en el cuerpo también se ha encontrado una llave de un vehículo, que corresponde al vehículo que está acá”, añadió.

Por la ferocidad del crimen y el modus operandi del asesino, las investigaciones apuntan a un presunto ajuste de cuentas. No obstante, esto deberá ser corroborado durante el proceso.

