Callao: una mujer fue asesinada dentro de una cevichería frente al Terminal Pesquero

La víctima recibió varios disparos perpetrados por un sujeto que fingió ser un comensal.

Un nuevo crimen se registró en la Provincia Constitucional del Callao, donde una mujer de 50 años fue asesinada a balazos dentro de una cevichería ubicada frente al Terminal Pesquero, en la avenida Néstor Gambeta.

La víctima, identificada como Vilma Huarcaya, se encontraba dentro del local cuando un sujeto que fingió ser un comensal ingresó y le disparó varias veces. Tras cometer el crimen, el atacante huyó del lugar.

Vecinos de la zona indicaron que la mujer era conocida por dedicarse al comercio de ropa dentro del terminal.

“Ella era una persona tranquila, sin ningún problema, nos sorprende lo que ha pasado”, relató una testigo.

Familiares de la víctima llegaron hasta el lugar del crimen, donde fueron asistidos por representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Efectivos de la Comisaría PNP de Néstor Gambeta, peritos de criminalística y el fiscal de turno iniciaron las investigaciones y diligencias correspondientes a fin de esclarecer este hecho.

Cabe recordar que el pasado martes 25 de noviembre un joven fue asesinado también en la avenida Gambeta, a pocos metros de donde ocurrió el crimen de Vilma Huarcaya.