Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Crimen en Pachacámac: joven fue encontrado sin vida en plena vía pública en Manchay

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El cadáver de un joven de entre 17 y 20 años fue encontrado por los vecinos junto a una losa deportiva en Manchay. Según los residentes, esta es la primera vez que se produce un hecho similar en la zona.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:09
Los restos fueron encontrados al costado de una losa deportiva y a plena luz del día, en el sector Las Mercedes.
Los restos fueron encontrados al costado de una losa deportiva y a plena luz del día, en el sector Las Mercedes. | Fuente: Andina / Referencial

Los vecinos de la zona de Manchay, en el distrito limeño de Pachacámac, alertaron a las autoridades del hallazgo de un cuerpo sin vida de un joven, de aproximadamente 17 años.

Los restos fueron encontrados al costado de una losa deportiva y a plena luz del día, en el sector Las Mercedes, muy cerca a la Quebrada de Manchay, según informó una vecina de la zona.   

“Acaban de matar a un joven de aproximadamente 17 años aquí en Las Mercedes-Grupo 5, entre el Grupo 3 y Grupo 5 en el Parque de Las Mercedes que queda en Manchay, en el distrito Pachacamac”, relató la mujer.

Asimismo, la residente manifestó que no se escucharon disparos ni gritos previo al hallazgo.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Autoridades llegaron a la zona

Tras reportar el hallazgo, los agentes de la comisaría del sector acordonaron el perímetro. Posteriormente, llegaron los peritos de criminalística y el fiscal de turno para proceder con el levantamiento del cadáver.

Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima; sin embargo, se trataría de un joven de entre 17 y 20 años.

En el momento del hallazgo, el joven vestía una gorra negra, una casaca azul, un buzo blanco y usaba sandalias con medias blancas.

De acuerdo con los vecinos, esta es la primera vez que ocurre un hecho similar en la zona.

Te recomendamos

Informes RPP

Inseguridad, informalidad y poca capacidad de gasto: los grandes desafíos en las regiones del norte del Perú

El Instituto Peruano de Economía presentó el Índice de Competitividad Regional (INCORE) en el cual, solo La Libertad, Lambayeque y Áncash figuran entre las diez primeras posiciones. Repasamos los factores que los posicionan de esa manera y aquellos que afectan su buen desempeño. Andrés Carhuapoma y Óscar Sánchez con el siguiente informe.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Pachacamac Manchay Inseguridad ciudadana Hallazgo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA