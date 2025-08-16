Crimen en Pachacámac: joven fue encontrado sin vida en plena vía pública en Manchay

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los vecinos de la zona de Manchay, en el distrito limeño de Pachacámac, alertaron a las autoridades del hallazgo de un cuerpo sin vida de un joven, de aproximadamente 17 años.

Los restos fueron encontrados al costado de una losa deportiva y a plena luz del día, en el sector Las Mercedes, muy cerca a la Quebrada de Manchay, según informó una vecina de la zona.

“Acaban de matar a un joven de aproximadamente 17 años aquí en Las Mercedes-Grupo 5, entre el Grupo 3 y Grupo 5 en el Parque de Las Mercedes que queda en Manchay, en el distrito Pachacamac”, relató la mujer.

Asimismo, la residente manifestó que no se escucharon disparos ni gritos previo al hallazgo.

Autoridades llegaron a la zona

Tras reportar el hallazgo, los agentes de la comisaría del sector acordonaron el perímetro. Posteriormente, llegaron los peritos de criminalística y el fiscal de turno para proceder con el levantamiento del cadáver.

Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima; sin embargo, se trataría de un joven de entre 17 y 20 años.

En el momento del hallazgo, el joven vestía una gorra negra, una casaca azul, un buzo blanco y usaba sandalias con medias blancas.

De acuerdo con los vecinos, esta es la primera vez que ocurre un hecho similar en la zona.