Una mujer fue asesinada a balazos dentro de un automóvil en Manchay

Violento crimen en Pachacámac. Una mujer fue asesinada a balazos dentro de un automóvil, frente al parque Las Mercedes, en la zona de Manchay.

Testigos consultados por RPP indicaron que la víctima se desplazaba en un vehículo conducido por un hombre, quien sería su expareja; cuando fueron interceptados por sujetos armados.

Sin mediar palabra, los sicarios abrieron fuego directamente contra la mujer, que murió en el acto. El conductor, sorprendentemente, resultó ileso en el atentado; pese a que los pistoleros realizaron más de 20 disparos contra la unidad.

Los atacantes huyeron raudamente con rumbo desconocido.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para comenzar con las diligencias de ley.

La víctima mortal fue identificada como Rocío Pilar Gutiérrez, de 25 años; mientras que el conductor que resultó ileso en el atentado responde al nombre de Carlos Acosta Santiago, de 28.

Los familiares de la joven se mostraron conmocionados por el violento crimen y exigieron a la Policía Nacional que Carlos Acosta sea investigado como presunto implicado en el homicidio, ya que no se explican cómo resultó ileso en un atentado tan violento.

“Vengo aquí y, luego, me entero que fueron 25 disparos, de los cuales a él no le cayó ninguno. Qué raro que no le haya caído nada a él y todo a mi prima. Tengo entendido que lo están tomando como testigo y, para mí, es un implicado más”, declaró un familiar de Rocío Pilar Gutiérrez.

Las investigaciones, ya iniciadas, determinarán el móvil del crimen y los involucrados.