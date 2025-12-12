Payasito ‘Tuki Tuki’ fue asesinado en Huaycán: esto es lo que se sabe del crimen [VIDEO]

Los familiares del payasito ‘Tuki Tuki’ exigen justicia y que el caso no quede impune. | Fuente: RPP

Nadie está libre de la criminalidad organizada. Esta vez, la víctima fue Roger Gallegos Rodríguez (28), un joven padre de familia que se ganaba la vida como payaso. En el mundo artístico, era conocido como ‘Tuki Tuki’, nombre con el que ofrecía shows infantiles desde hace más de una década.

Según las primeras versiones, el artista fue contratado para animar el cumpleaños de un niño, en la zona de Huaycán, en Ate; por lo que se dirigió hasta este lugar en su miniván junto con dos acompañantes.

Al llegar al punto acordado, procedió a llamar a quien lo había contratado. Sin embargo, esta persona le habría pedido que espere, ya que estaba terminando de alistar a su hijo. En ese ínterin, aparecieron sujetos armados, que le dispararon a sangre fría.

Gallegos Rodríguez y sus dos acompañantes resultaron gravemente heridos, por lo que fueron trasladado de emergencia al Hospital Ate Vitarte, donde se confirmó el fallecimiento del payasito. Las otras dos personas sobrevivieron al atentado, pero permanecen internados con pronóstico reservado.

En diálogo con RPP, la madre del artista dijo estar segura de que su hijo fue llevado con engaños hasta el lugar donde fue atacado. Según su versión, en la zona no había ninguna casa con decoraciones que indiquen que ahí se iba a realizar una fiesta infantil.

“Iba a llegar y no salía la señora (que lo contrató). La llamó mi hijo y la señora le dice que espere. Y ahí nomás, cuando habló mi hijo; al ratito, llegó la moto lineal. Bajaron y empiezan a dispararle a mi hijo. No hay decoración, no hay show, no hay local, no hay nada. Le han hecho la ‘camita’”, manifestó la mujer, entre sollozos.

El joven payasito fue asesinado un día antes del cumpleaños de su pequeña hija, de apenas 4 años.



‘Tuki Tuki’ era extorsionado

Los restos del artista fueron llevados a la Morgue Central de Lima, hasta donde llegaron sus familiares y allegados. A través de RPP, exigieron justicia y que el caso no quede impune.

Diana Rodríguez, tía del joven asesinado, pidió que las investigaciones apunten a la señora que contrató a su sobrino para supuestamente animar la fiesta infantil de su hijo en Huaycán.

“No había nada en la ubicación que le habían mandado, no había nada. La (señora) que le contrató supuestamente le demoraba en contestar el celular. (...) Yo quiero que investiguen a esa señora. ¿Por qué le han hecho eso a mi sobrino?”, declaró.

La mujer aseguró que, hace dos años, su sobrino fue extorsionado por una banda criminal que le exigía el pago de cupos y hasta dejó una granada en su casa. Ante esta situación -contó-, el joven payaso decidió viajar a Huacho por un tiempo.

Sin embargo, tiempo después, estas amenazas volvieron. “Hace dos meses ya le habían extorsionado, le pedían 50 mil soles. Y mi sobrino dice ‘yo no voy a dar’. ¿De dónde, señorita?, ¿por qué dar pie a la delincuencia? Entonces, mi sobrino no dio (el dinero)”, refirió la señora.

Los familiares de ‘Tuki Tuki’ alertaron que se han extraviado documentos del joven payaso. “No está el DNI, no está la tarjeta (bancaria) y el dinero que había retirado para que pague a su personal, que son seis chicos que trabajan con él”, refirió la tía del artista.

Al cierre de este informe, las investigaciones están en marcha por parte de la PNP y el Ministerio Público. Todo apunta a un crimen vinculado al cobro de cupos extorsivos, pero esto deberá ser corroborado durante el proceso.

