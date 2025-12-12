Sicarios asesinan a payasito ‘Tuki Tuki’ en Huaycán: artista fue citado para una falsa presentación

‘Tuki Tuki’ fue baleado dentro de su miniván. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Sicarios asesinaron a balazos a Roger Stev Gallegos Rodriguez (28), payasito conocido en el mundo artístico como ‘Tuki Tuki’, quien se encontraba a bordo de su miniván junto con otros dos acompañantes, en una calle de la urbanización Gloria Grande, en la zona de Huaycán, en el distrito de Ate.

Según sus familiares, el artista fue citado para una supuesta presentación en la zona, cuando fue interceptado por sujetos armados, que le dispararon a sangre fría.

En el ataque, ‘Tuki Tuki’ y sus dos acompañantes resultaron heridos, siendo trasladados de emergencia al Hospital Ate Vitarte. En el lugar, se confirmó el fallecimiento del payasito.

“Iba a llegar y no salía la señora (que lo contrató). La llamó mi hijo y la señora le dice que espere. Y ahí nomás, cuando habló mi hijo; al ratito, llegó la moto lineal. Bajaron y empiezan a dispararle a mi hijo. No hay decoración, no hay show, no hay local, no hay nada. Le han hecho la ‘camita’”, manifestó la madre del artista.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del crimen y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

Los familiares reconocieron que, hace dos años, ‘Tuki Tuki’ era extorsionado por una banda criminal que le exigía el pago de 50 mil soles a cambio de no atentar contra su vida.

“En algún momento recibió amenaza, pero ahora estaba tranquilo”, refirió la madre del payasito.

Las investigaciones ya están en marcha, a cargo del Departamento de Investigación Criminal de Santa Anita.

