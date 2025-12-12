Últimas Noticias
Sicarios asesinan a payasito ‘Tuki Tuki’ en Huaycán: artista fue citado para una falsa presentación

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Familiares de la víctima reconocieron que, hace un par de años, había recibido amenazas por parte de extorsionadores, pero ahora “estaba tranquilo”.

Lima
00:00 · 02:08
‘Tuki Tuki’ fue baleado dentro de su miniván.
‘Tuki Tuki’ fue baleado dentro de su miniván. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Sicarios asesinaron a balazos a Roger Stev Gallegos Rodriguez (28), payasito conocido en el mundo artístico como ‘Tuki Tuki’, quien se encontraba a bordo de su miniván junto con otros dos acompañantes, en una calle de la urbanización Gloria Grande, en la zona de Huaycán, en el distrito de Ate.

Según sus familiares, el artista fue citado para una supuesta presentación en la zona, cuando fue interceptado por sujetos armados, que le dispararon a sangre fría.

En el ataque, ‘Tuki Tuki’ y sus dos acompañantes resultaron heridos, siendo trasladados de emergencia al Hospital Ate Vitarte. En el lugar, se confirmó el fallecimiento del payasito.

“Iba a llegar y no salía la señora (que lo contrató). La llamó mi hijo y la señora le dice que espere. Y ahí nomás, cuando habló mi hijo; al ratito, llegó la moto lineal. Bajaron y empiezan a dispararle a mi hijo. No hay decoración, no hay show, no hay local, no hay nada. Le han hecho la ‘camita’”, manifestó la madre del artista.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del crimen y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

Los familiares reconocieron que, hace dos años, ‘Tuki Tuki’ era extorsionado por una banda criminal que le exigía el pago de 50 mil soles a cambio de no atentar contra su vida. 

“En algún momento recibió amenaza, pero ahora estaba tranquilo”, refirió la madre del payasito.

Las investigaciones ya están en marcha, a cargo del Departamento de Investigación Criminal de Santa Anita.

