"No sean espectadores; el país necesita un rumbo": jóvenes y transportistas marchan en el centro de Lima contra la criminalidad en una nueva jornada de protesta

Los manifestantes demandan mayores medidas de seguridad ante el avance del crimen organizado. En las últimas semanas, este ha derivado en asesinatos de choferes y ataques contra unidades de transporte.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Asociaciones de transporte urbano, organizaciones sindicales y diversos colectivos ciudadanos, conformados principalmente por jóvenes de la llamada 'Generación Z', marcharon este sábado por las calles del centro histórico de Lima para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República.

Los manifestantes —que se congregaron en la plaza San Martín y portaban pancartas con lemas como “Si no luchamos juntos, nos matarán por separado” y “Honor y gloria a la policía, pero a la policía paraguaya”— exigieron mayores medidas de seguridad ante la creciente ola de criminalidad. En las últimas semanas, esta ha derivado en asesinatos de choferes y ataques contra unidades de transporte. Asimismo, rechazaron la reforma del sistema de pensiones —apoyada por las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Podemos Perú, Somos Perú y Acción Popular—, al considerar que favorece a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en perjuicio de los aportantes. También exigieron justicia por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023.

“Estamos luchando por los conductores que están siendo asesinados por extorsionadores y por tantas leyes que están sacando contra el pueblo”, dijo una joven que se movilizaba por la avenida Abancay, custodiada por decenas de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Matan a diario. ¿Dónde están los policías?"

Otro asistente criticó el débil e ineficaz accionar policial ante el aumento de las extorsiones y el sicariato en la capital. Además, denunció que algunos agentes estarían cobrando “cupos” a comerciantes.

“Hace dos días, una de mis vecinas fue a la comisaría para denunciar una extorsión, y la policía le dijo: ‘Para que no te molesten, tienes que pagar’. ¿En quién podemos confiar si el Estado nos hace esto? La policía, que debería cuidarnos, está en contra del pueblo”, señaló indignado. Y añadió: “En Pamplona, en San Juan de Miraflores, matan a diario. ¿Dónde están los policías?”

Por su parte, una joven apurimeña expresó su dolor ante la indiferencia del Ejecutivo frente a las muertes registradas en la provincia de Andahuaylas durante las protestas sociales de diciembre de 2022.

“Es indignante cómo [la mandataria Dina Boluarte] no puede ponerse la mano al pecho y pensar en los paisanos. Para nosotros es vergonzoso que, cada vez que digamos que somos apurimeños, nos recuerden que ella también lo es”, sostuvo.

"No sean espectadores"

Por su parte, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, afirmó que el gobierno de Boluarte Zegarra “no tiene liderazgo ni voluntad política para combatir la inseguridad”. “Hoy siguen asesinando, poniendo bombas en tantos establecimientos, y la población se sigue desangrando”, cuestionó.

El dirigente hizo un llamado a la ciudadanía a participar en las próximas marchas convocadas, exigiendo estrategias claras en la lucha contra la delincuencia organizada. “No sean espectadores, porque el país necesita un rumbo, necesita seguridad para poder trabajar, estudiar y llevar un pan a la casa”, exhortó.

Campos Cárdenas también demandó la libertad inmediata de Samuel Rodríguez Villa, un joven de 22 años con epilepsia, para quien el Poder Judicial dictó una orden de prisión preventiva por tres meses tras ser detenido durante la marcha realizada el 21 de septiembre en el centro histórico de Lima. “Es injusto que esté preso”, expresó.

Los manifestantes piden a las autoridades reforzar la lucha contra las extorsiones y el sicariato. | Fuente: RPP/Mirian Ccahuana