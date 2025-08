Pueblo Libre: mujer fue asesinada a balazos en la calle Valencia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una mujer fue asesinada de tres disparos en plena vía pública en el distrito limeño de Pueblo Libre. El crimen se registró en la cuadra 2 de la calle Valencia, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

Testigos del hecho relataron que dos presuntos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta interceptaron a la víctima y le dispararon a quemarropa.

De acuerdo con estas versiones, uno de los sujetos desenfundó su arma y disparó directamente a la cabeza de la mujer, para luego percutar dos disparos adicionales que le quitaron la vida al instante.

Los atacantes no sustrajeron ninguna pertenencia de la víctima, quien aún no ha sido identificada, por lo que personal de la Policía no descarta que se trate de un posible ajuste de cuentas o un crimen por encargo.

Hasta el lugar se hicieron presente peritos de Criminalística, agentes de la Dirincri y el fiscal de turno, quienes ya realizan las pesquisas y diligencias preliminares a fin de dar con los responsables del crimen, quienes huyeron con dirección a la avenida Mariano Cornejo.

Cabe señalar que este nuevo asesinato se suma a las alarmantes cifras que maneja el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), donde se han registrado 451 homicidio en Lima entre el 1 de enero y 1 de agosto del presente año.