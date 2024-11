Fiscalía realiza diligencias preliminares contra policías acusados de robar a colega herido tras asalto en San Borja

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Penal de San Borja, anunció que realiza diligencias preliminares contra los policías Cristopher Mena Murrieta y Hover Emerson Huamaní Tardeo por el presunto delito de hurto agravado en contra del suboficial Pablo Baltazar Sánchez, quien resultó herido tras intentar detener a dos delincuentes que minutos antes asaltaron a una cambista en el referido distrito.

Luzmarina Espinoza, fiscal adjunta provincial, indicó que los investigados se encuentran detenidos y que se dispuso a recabar las declaraciones necesarias, así como los videos de cámaras de seguridad que registraron los hechos a fin de esclarecer esta situación.

Mena Murrieta y Huamaní Tardeo, quienes forman parte de la Comisaría PNP de Chacarilla del Estanque, en Surco, son sindicados por presuntamente robarle a su colega un celular y alrededor de 1 000 soles.

De acuerdo con la investigación, la ilícita acción habría sido cometida en el momento en que Baltazar Sánchez era trasladado de emergencia a la clínica Vesalio.

📢#FiscalíaActúa Primera Fiscalía Penal de San Borja (4.° Despacho) realiza diligencias preliminares contra los policías Cristhopher Mena y Hover Huamaní por el presunto delito de hurto agravado, en agravio del SO3 PNP Pablo Baltazar, herido de bala tras repeler un asalto. pic.twitter.com/PxoECRScCd — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 29, 2024

Juan José Santiváñez: si se llega a acreditar, me voy a encargar de que estén en la cárcel

Más temprano, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se refirió a la denuncia contra dos policías acusados de hurtar las pertenencias personales del suboficial Pablo Baltazar Sánchez.

Al respecto, el titular del Mininter enfatizó en que, si estos hechos se llegan a confirmar, él mismo se encargará de que estos efectivos policiales "terminen en la cárcel".

"Nosotros, cuando hemos tomado conocimiento de este hecho, como Ministerio del Interior lo que hemos hecho inmediatamente es intervenir a los efectivos, efectuar una detención y, adicionalmente, la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario. Pero eso está en este momento en etapa de investigación", dijo Santiváñez.

"Todavía estamos en plazo de flagrancia. El fiscal finalmente va a determinar el tema, conjuntamente con la familia. Yo no he podido conversar con ellos sobre este hecho porque no he querido involucrarme a razón que es un hecho que tiene que ser investigado por la Fiscalía. Finalmente va a ser la familia la que tendría que formalizar cualquier tipo de denuncia", aseveró.

A ello, agregó que "si esto se llega a acreditar", no tengan "ustedes ninguna duda de que me voy a encargar personalmente de que esos efectivos terminen en la cárcel" y que "se les dé de baja en un proceso absolutamente célebre e inmediato".