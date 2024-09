Presuntos extorsionadores detonan explosivo en tienda de San Juan de Lurigancho

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Policiales "Yo accedí a bloquear los números y el día de hoy, al no hacerles caso, volaron el negocio", lamentó la comerciante

"Yo accedí a bloquear los números y el día de hoy, al no hacerles caso, volaron el negocio", lamentó la comerciante | Fuente: RPP / Eduardo Pérez Li

Un presunto extorsionador detonó un explosivo en una bodega del sector José Carlos Mariátegui, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

En las imágenes registradas por cámaras de seguridad, se aprecia que llega un hombre de gorra y polo negro, con casaca roja que lleva consigo una bolsa verde. Al pasar por la bodega, se acerca hasta la reja que da a la vía pública y, sin detener su camino, deja en el piso la bolsa.

Minutos después detona el explosivo, generando no solo el susto de la familia, sino también la afectación al local y a los productos: varios vidrios quedaron regados en la vereda.

La dueña del local contó a RPP que desde el último martes es amenazada para que pague un monto de 15 mil soles. Tras esto, la comerciante procedió a bloquear a los dos números de los que le escribieron. Sin embargo, sospecha que este ataque es una consecuencia de no haber accedido al pago.

"Amenazas exigiéndome 15 mil soles para que me dejen trabajar tranquila. Yo no accedí. Llegué a bloquear esos dos números porque llegaban videos y mensajes más amenazantes. Yo solo accedí a bloquear esos dos números y el día de hoy, al no hacerles caso, volaron el negocio", manifestó.

Familia de comerciante evalúa cambiar de residencia o suspender el negocio

La comerciante señaló que al momento de la explosión se encontraba en el segundo piso del inmueble junto a su familia, dentro de ellos su hijo de solo nueve meses de nacido.

La detonación del explosivo fue de tal magnitud que hizo retumbar todo el domicilio y las casas colindantes. Ante este ataque, la familia evalúa cambiar de residencia o suspender el funcionamiento de la bodega.

Al lugar de los hechos llegaron agentes policiales de la comisaría del sector y efectivos de investigación criminal para recabar información.