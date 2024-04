Mujer víctima de prestamistas 'gota a gota' dice que policías le recomendaron pagar su deuda

Lima SMP: mujer denuncia que prestamista del ‘gota a gota duplicó deuda porque se atrasó un día en pagar

En el distrito de San Martín de Porres (SMP), una mujer denunció que un prestamista de la modalidad ‘gota a gota’ le duplicó el monto del préstamo, solo porque se retrasó un día en el pago diario de la cuota establecida.

Todo comenzó hace dos semanas, cuando la señora – cuyo nombre original mantendremos en reserva – pidió el monto de S/ 3 000 a un venezolano, conocido en la zona por otorgar préstamos sin pedir garantías.

Ambos acordaron el pago de S/ 200 diarios para pagar un total de S/ 6 000 en 30 días, el doble del dinero solicitado.

La señora cumplió con los primeros pagos; sin embargo, se atrasó un día por un “problema de salud”.

Prestamista duplicó la cuota

El extranjero no tomó a bien el retraso y comenzó a amenazar desde ese entonces a la mujer, a quien ahora le exige el pago diario de S/ 400. Y es que con esa cuota nueva el pago total pasa de S/ 6 000 a S/ 12 000.

“Ahora más mal te vas a poner si no me pagas hoy. Ya te lo dije, oíste, si no quieres que te dé un infarto págame mis dos días”, envió el extranjero a través de un mensaje de WhatsApp.

Un extracto de la conversación entre la mujer y el prestamista.

A los mensajes, se suman los audios en los que el venezolano comenta que contactará a la banda criminal conocida como ‘El Tren de Aragua’.

“Ni tu ni tu familia van a dormir bien”, se le oye decir.

La mujer, quien se niega a pagar los S/ 400 diarios, denunció el caso en la Comisaría Sol de Oro, pero, según su relato, los policías le recomendaron que pague su deuda para evitar este tipo de extorsiones.