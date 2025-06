SJM: asesinan a balazos a un hombre y vecinos denuncian que se trata del cuarto asesinato consecutivo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los crímenes no paran en Lima. Esta madrugada, un hombre fue asesinado a balazos en la zona de Las Palmas de San Juan, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

De acuerdo con los vecinos, los atacantes iban a bordo de un mototaxi y se detuvieron en medio de la pista para interceptar a la víctima, cuya identidad se desconoce hasta el momento.

Los asesinos propinaron, al menos, cinco disparos para después darse a la fuga.

Cuarto asesinato en la zona, según vecinos

Se trata del cuarto asesinato que se registra en el sector en menos de 15 días, según han reportado los vecinos, quienes exigen acciones a la alcaldesa del distrito, Delia Castro.

“Que la alcaldesa se haga presente porque ella es de la zona. No vive en otra parte de otra zona de San Juan. Ella es de acá, unas cuadras. No puede haber cuatro muertos en 15 días en Pampas de San Juan. Esto no había pasado”, comentaron.

Los agentes policiales llegaron a la zona y cercaron la escena del crimen, mientras aguardaban la llegada de los peritos de criminalística.

De momento, se desconocen las causas del crimen.