Combi de transporte público fue atacada a balazos en SJM: el chofer y un pasajero murieron

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La combi fue baleada a la altura de la cuadra 11 de la avenida Los Héroes. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Lima, a merced de la inseguridad ciudadana. El chofer de una combi y un pasajero murieron en un ataque armado, registrado a la altura de la cuadra 11 de la avenida Los Héroes, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

Se trata de una combi de la empresa de transporte La Unidad de Villa, conocida popularmente como la ‘Línea 22’, que fue interceptada por sujetos armados -a bordo de una motocicleta-, que dispararon varias veces a la altura del asiento del piloto.

Los disparos hirieron de gravedad al conductor, así como a un pasajero, que viajaba en el asiento del copiloto. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde lamentablemente se certificó su deceso.

El chofer de la combi fue identificado como John Romero Melchor (27), mientras que el pasajero fallecido permanece como ‘NN’.



En investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos encontraron hasta cuatro casquillos de bala.

Las investigaciones buscan determinar las causas del ataque. Sin embargo, una cobradora aseguró que la empresa de transportes era extorsionada desde hace más de dos años, pero hace unas semanas había dejado de pagar los cupos exigidos. Esto habría motivado el ataque, según dijo.

“El día martes de la semana pasada llegó un papel que decía que la empresa no ha pagado tres semanas y que iba a haber un muerto ese día. (...) Pero no están pagando. Si estuvieran pagando, no habría pasado esto”, declaró la mujer, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad.

Según la trabajadora, la empresa pagaba cinco soles diarios por cada unidad de transporte público.