Crimen en La Libertad: conductor de auto colectivo fue asesinado a balazos en Pacasmayo

Un hombre que conducía un auto colectivo fue asesinado por delincuentes que lo interceptaron a bordo de una moto lineal. El ataque se produjo cuando la víctima se encontraba estacionada en la esquina de los jirones Dos de Mayo y Callao, donde esperaba pasajeros en la ruta San Pedro – Pacasmayo, según informó la Policía de La Libertad.

La víctima recibió tres disparos en el momento del ataque. Posteriormente, fue ayudado por sus vecinos, quienes lo trasladaron de emergencia al centro de Salud San Pedro de Lloc; sin embargo, los médicos del nosocomio solo certificaron su muerte.

El occiso fue identificado como José Antonio Justiniano Flores (53). De acuerdo con las primeras diligencias, el ataque sería parte de un caso de extorsión contra los transportistas de la zona.

Tras el ataque, los agentes del Departamento de Investigación Criminal llegaron a la escena del crimen para iniciar las diligencias de ley.

Homicidios en La Libertad

En lo que va del año, La Libertad registra más de 220 homicidios, según la data de la Policía Nacional.