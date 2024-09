SMP: delincuentes irrumpen en cochera de empresa de transportes y disparan contra los buses [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima SMP: delincuentes irrumpen en cochera de empresa de transportes y disparan contra los buses

No paran las extorsiones contra las empresas de transporte de Lima. En esta oportunidad, delincuentes armados irrumpieron en la cochera del consorcio Corazón de Jesús de San Diego, en San Martín de Porres (SMP), y abrieron fuego contra los buses.

Los pistoleros llegaron esta madrugada a bordo de motocicletas y dispararon varias veces contra las unidades estacionadas, causando daños en cuatro de estas; tras lo cual huyeron raudamente.

En el lugar, se encontraba el vigilante y su familia, que afortunadamente resultaron ilesos.

Debido a este atentado, los 140 trabajadores de la empresa, que cubre la ruta SMP-San Miguel, decidieron no salir a trabajar por precaución.

Uno de ellos, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad, refirió que los extorsionadores estarían pidiendo unos 30 mil soles a los dueños de la empresa, para dejarlos trabajar en paz.



Cansados de la inseguridad

Choferes y cobradores de Consorcio Roma harán este miércoles un plantón en el Congreso, exigiendo mano dura contra los extorsionadores, que recientemente han puesto en la mira a las empresas de transporte público de la capital.

Un equipo de RPP llegó hasta el paradero inicial de esta empresa, en la zona de Pachacútec, en el distrito chalaco de Ventanilla; y conversó con los transportistas, quienes se mostraron consternados por la situación.

“Soy cobradora y no estamos trabajando tres días. Tenemos miedo de salir a trabajar, porque está en riesgo nuestra vida. Tenemos hijos y, al no trabajar, no estamos llevando dinero, sustento, para nuestro hogar”, manifestó una trabajadora, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad.

“Esto nos perjudica enormemente. Queremos una solución. Pedimos que el Gobierno, la presidenta, que ponga mano dura a la delincuencia, todo lo que está pasando acá en el país”, añadió.