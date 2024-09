"Tenemos miedo": transportistas del Consorcio Roma harán plantón en el Congreso por casos de extorsión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Transportistas del Consorcio Roma harán plantón en el Congreso exigiendo seguridad

Cansados de la inseguridad. Choferes y cobradores de Consorcio Roma harán este miércoles un plantón en el Congreso, exigiendo mano dura contra los extorsionadores, que recientemente han puesto en la mira a las empresas de transporte público de la capital.

Un equipo de RPP llegó hasta el paradero inicial de esta empresa, en la zona de Pachacútec, en el distrito chalaco de Ventanilla; y conversó con los transportistas, quienes se mostraron consternados por la situación.

“Soy cobradora y no estamos trabajando tres días. Tenemos miedo de salir a trabajar, porque está en riesgo nuestra vida. Tenemos hijos y, al no trabajar, no estamos llevando dinero, sustento, para nuestro hogar”, manifestó una trabajadora, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad.

“Esto nos perjudica enormemente. Queremos una solución. Pedimos que el Gobierno, la presidenta, que ponga mano dura a la delincuencia, todo lo que está pasando acá en el país”, añadió.



Víctimas de extorsiones

La empresa de transporte ha suspendido sus operaciones, luego de que uno de sus choferes sufriera un atentado el pasado fin de semana.

Además, los extorsionadores dejaron una nota amenazando con asesinar a uno de los conductores de la empresa, si es que no ceden a sus demandas.

Lamentablemente, este no es un caso aislado en Lima, ya que diversas empresas de transporte han sido víctimas de atentados por parte de bandas de extorsionadores.