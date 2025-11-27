Un hombre fue asesinado a balazos en plena vía pública en San Martín de Porres

Peritos de criminalística llegaron para realizar las pesquisas de ley. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Un nuevo crimen causa zozobra en Lima. Esta vez, un hombre fue asesinado a balazos en plena vía pública, en el jirón Los Claveles, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de la capital.

Según testigos, la víctima estaba caminando por la vía pública, cuando fue interceptada por un sujeto desconocido, que le disparó hasta dos veces; tras lo cual huyó raudamente en una motocicleta.

“A las nueve de la noche, indican que a esa hora aproximadamente se escucharon dos disparos. Nosotros hemos llegado a las diez y el cuerpo ya estaba ahí”, refirió una vecina.

“Cuando hemos llegado, la Policía ya estaba viendo las documentaciones, el celular, le han sacado su huella dactilar (al fallecido)”, agregó.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional establecieron un perímetro, para facilitar el trabajo de los peritos de criminalística.

Fuentes de la investigación consultadas por RPP identificaron al fallecido como José Arteaga Cépeda, de 36 años.

Según los vecinos, el hombre no es conocido del barrio, por lo que no se sabe qué hacía en el lugar cuando fue asesinado.

Las investigaciones apuntan a un ajuste de cuentas como móvil del crimen, pero esto deberá ser dilucidado durante el proceso.

