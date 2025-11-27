Últimas Noticias
SJL: detienen a tres ciudadanos venezolanos, presuntos miembros de banda criminal dedicada a extorsión y robo

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los extranjeros fueron intervenidos dentro de un inmueble de SJL, donde las fuerzas del orden encontraron celulares reportados como robados, así como gran cantidad de pirotécnicos.

Policiales
00:00 · 01:52
SJL
La banda está vinculada a un violento asalto a trabajadores del Hospital San Juan de Lurigancho. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres ciudadanos venezolanos, presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la extorsión y al robo agravado en la jurisdicción de San Juan de Lurigancho (SJL).

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que estos extranjeros estarían vinculados a un violento asalto contra trabajadores del Hospital San Juan de Lurigancho, a quienes les arrebataron celulares de alta gama.

Uno de estos equipos fue ubicado mediante el GPS, que llevó a las fuerzas del orden a un inmueble del sector 2 de la zona de Huáscar, indicó el coronel PNP Marcial Rufino Flores, jefe de la División Policial Lima Este 1.

“Personal policial, con apoyo del personal de Serenazgo, logran ubicar el inmueble donde estos delincuentes se habían refugiado, logrando, a mérito del Decreto Supremo del estado de emergencia, irrumpir este inmueble, logrando (incautar), como podemos apreciar, gran cantidad de material pirotécnico, artefactos pirotécnicos de gran magnitud. De igual manera, se ha podido recuperar los tres celulares de las víctimas, de las tres personas agraviadas”, detalló.

Gran cantidad de pirotécnicos

El alto mando detalló que, en el predio, los agentes policiales encontraron nueve celulares reportados como robados, notas extorsivas y veinticinco cajas de pirotécnicos.

La Policía Nacional no descarta que este material pirotécnico tenía como objetivos ser utilizado en actos extorsivos y vandálicos en esta jurisdicción. 

Los extranjeros detenidos fueron trasladados a la dependencia correspondiente, para continuar con las diligencias de ley.

Tags
SJL San Juan de Lurigancho Inseguridad ciudadana Policía Nacional

