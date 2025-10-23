Villa María del Triunfo: Policía desarticula banda criminal dedicada al 'gota a gota'

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la División de Estafas de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), logró la captura de 14 personas, entre ellas 10 colombianos y cuatro peruanos, presuntamente miembros de una organización criminal dedicada a los préstamos informales y extorsivos, conocidos como ‘gota a gota’.

De acuerdo con las investigaciones, estos sujetos operaban en diversos mercados del distrito limeño de Villa María del Triunfo.

El general PNP José Zavala, director de la Dirincri, señaló que los detenidos se encargaban de realizar los cobros a los comerciantes, a quienes les otorgaban préstamos bajo condiciones abusivas y altos intereses.

“Estas personas están dedicadas a realizar el cobro, prácticamente, extorsivo a los integrantes del mercado Mujer Peruana de San Gabriel, bajo la modalidad del ‘gota a gota’”, expresó.

Según indicó la Policía Nacional, los falsos prestamistas entregaban sumas de hasta 500 soles, con una tasa diaria de interés del 10 %.

Además, si los comerciantes no cumplían con los pagos, la deuda se reiniciaba, lo que hacía casi imposible su cancelación.

Durante el operativo, las autoridades incautaron dinero en efectivo, dispositivos móviles y más de 10 motocicletas que eran utilizadas para realizar las cobranzas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y diligencias de ley.