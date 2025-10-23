Últimas Noticias
Villa María del Triunfo: Policía desarticula banda criminal dedicada al 'gota a gota'

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y diligencias de ley.
Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y diligencias de ley. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

Durante un operativo policial, 14 personas fueron detenidas, entre ellas 10 colombianos y 4 peruanos, por su presunta participación en una organización criminal dedicada a extorsionar a comerciantes con préstamos informales de altos intereses.

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la División de Estafas de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), logró la captura de 14 personas, entre ellas 10 colombianos y cuatro peruanos, presuntamente miembros de una organización criminal dedicada a los préstamos informales y extorsivos, conocidos como ‘gota a gota’.

De acuerdo con las investigaciones, estos sujetos operaban en diversos mercados del distrito limeño de Villa María del Triunfo.

El general PNP José Zavala, director de la Dirincri, señaló que los detenidos se encargaban de realizar los cobros a los comerciantes, a quienes les otorgaban préstamos bajo condiciones abusivas y altos intereses.

“Estas personas están dedicadas a realizar el cobro, prácticamente, extorsivo a los integrantes del mercado Mujer Peruana de San Gabriel, bajo la modalidad del ‘gota a gota’”, expresó.

Según indicó la Policía Nacional, los falsos prestamistas entregaban sumas de hasta 500 soles, con una tasa diaria de interés del 10 %.

Además, si los comerciantes no cumplían con los pagos, la deuda se reiniciaba, lo que hacía casi imposible su cancelación.

Durante el operativo, las autoridades incautaron dinero en efectivo, dispositivos móviles y más de 10 motocicletas que eran utilizadas para realizar las cobranzas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y diligencias de ley.

Señor de los Milagros: fe y tradición que se mantienen a lo largo de los siglos

Cada octubre, innumerables fieles acompañan al Cristo Moreno en una de las manifestaciones religiosas más importantes del país. Este 2025, la sagrada imagen del Señor de los Milagros vuelve a las calles para llevar esperanza y fe al pueblo peruano, que se une en una celebración de alcance global. Conozca más detalles en el siguiente informe.
Villa María del Triunfo Policía Nacional del Perú gota a gota Inseguridad Ciudadana

