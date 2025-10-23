Últimas Noticias
Crimen a Carabayllo: asesinan a alférez de la Policía dentro de su vehículo cerca de la casa de su pareja

Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Según información policial, Jordi Escobedo Mori, de 23 años, murió tras recibir impactos de bala en la cabeza y el cuello. La pareja de la víctima, quien se hallaba a su lado cuando ocurrió el crimen, relató a los policías que dos desconocidos llegaron caminando al lugar y le ordenaron que bajara del vehículo. Cuando corrió por ayuda escuchó los disparos.

Lima
El alférez de la Policía Nacional del Perú, Jordi Escobedo Mori, de 23 años, fue asesinado la madrugada del jueves 23 de octubre cuando se encontraba en un vehículo estacionado cerca de la vivienda de su enamorada, en el distrito limeño de Carabayllo.

La pareja de la víctima, quien se hallaba a su lado cuando ocurrió el crimen, relató a los policías que dos desconocidos llegaron caminando y le ordenaron que bajara del vehículo.

Agregó que obedeció la orden, corrió a su casa a pedir ayuda y fue entonces cuando escuchó los disparos.

Posteriormente, alertó al personal policial, que llegó aproximadamente cinco minutos después y evacuó al alférez herido al hospital.

Impactos de bala

Según peritos de la Policía, el oficial Escobedo Mori murió tras recibir impactos de bala en la cabeza y el cuello.

Además, en el lugar del crimen se hallaron tres casquillos en la parte posterior y lateral del vehículo. 

También se encontró el arma de fuego del alférez en la vía pública, al lado de la puerta del copiloto.

Razón del homicidio en investigación

El general Manuel Vidarte, jefe de la Región Policial Lima, informó que el móvil del homicidio aún no está claro, pero se descartaron las hipótesis de robo, extorsión o un hecho de inseguridad.

Sin embargo, añadió que la investigación estará a cargo de la División de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal para determinar las razones del asesinato.

El general Vidarte señaló que la Policía Nacional del Perú expresa su pesar por la pérdida de este oficial y añadió que el alférez Escobedo Mori era un buen agente que estaba en su segundo año de labor.

Carabayllo Policía Nacional del Perú Inseguridad ciudadana en Lima

