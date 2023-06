Alcalde de Independencia asegura que "harán esfuerzos" para que Senerazgo disponga del uso de grilletes

Seguridad "Lo que sí no vamos a utilizar es el gas pimienta", aseguró el alcalde de Independencia

El alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga, aseguró que se realizarán esfuerzos para que los serenos de su distrito puedan contar con el uso de grilletes para retener a presuntos delincuentes hasta que tome el control la Policía Nacional. Ello, luego de que fuese aprobado por insistencia en el Pleno del Congreso el proyecto de ley sobre el uso de armas no letales.

"A diario, nuestros serenos hacen arrestos ciudadanos y para mantener a estas personas hasta que llegue la Policía -que muchas veces se toma su tiempo- necesitamos tener algún elemento que mantenga inmovilizadas a estas personas para evitar cualquier situación de riesgo. Es por eso que vamos a hacer esfuerzos para poder hacer modificaciones en nuestro presupuesto y poder contar con los recursos y comprar estos grilletes, que son necesarios para nosotros", sostuvo a RPP Noticias.

Asimismo, mencionó que ya cuentan con chalecos antibalas, varas y cascos para reforzar el cuerpo de Serenazgo.

"Pensamos que estos instrumentos de protección -porque no son armas letales realmente- sirven justamente para el trabajo del día a día del personal de Serenazgo. Ya tenemos los chalecos antibalas, tenemos las varas, los cascos. Lo que sí no vamos a utilizar es el gas pimienta, porque podría poner en riesgo no solo a las personas alrededor, sino inclusive a nuestro propio personal", agregó.





"Lo que sí no vamos a utilizar es el gas pimienta", aseguró el alcalde de Independencia. | Fuente: RPP

Por otro lado, Reynaga manifestó que Independencia cuenta ya con el trabajo del Grupo GORI, un equipo entrenado por elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina.

"Nosotros desde hace bastante tiempo ya estamos en esa línea. Hemos venido preparando personal y es por ello que tenemos un grupo especial que hemos denominado el Grupo GORI, que ha sido entrenado por elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina y han estado durante dos meses en el Fuerte Hoyos, haciendo justamente esta labor de preparación", resaltó.