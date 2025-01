Carabayllo: delincuentes roban furgoneta a joven y lo extorsionan para recuperarla

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Seguridad Carabayllo: delincuentes roban camión furgón a joven y lo extorsionan

La víctima indicó que el robo se produjo luego que estacionó el vehículo en el frontis de su casa. | Fuente: RPP

Un joven, identificado como Jesús Maguiña, reportó el robo de su camión furgón. El afectado contó a RPP que el acto delincuencial se produjo el sábado, 4 de diciembre, luego que estacionó el vehículo en el frontis de su casa, ubicada en la urbanización Santa María, en el distrito de Carabayllo.

Asimismo, la víctima indicó que, tras colocar la denuncia en la comisaría de la jurisdicción, ha empezado a recibir llamadas y mensajes extorsivos, a través de los cuales los delincuentes le piden dinero a cambio de devolverle la unidad.

“Hemos recibido extorsiones por parte de los delincuentes que nos están pidiendo dinero, pero no contamos con el dinero para pagar”, expresó.

El joven señaló que el vehículo es su instrumento de trabajo, pues lo utiliza para trasladar mercadería. Además, indicó que lo adquirió a plazos. Por tanto, hizo un llamado a las autoridades y los vecinos de la zona para que le brinden acceso a las cámaras de seguridad aledañas para identificar y hallar a los responsables.

Queja contra la PNP

El joven afirmó en diálogo con RPP que denunció el robo en la Comisaría de Carabayllo, de donde fue derivado a la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) – Norte de la PNP.

Sin embargo, la víctima señaló que en la Diprove le indicaron que recién investigarán su caso al cuarto día después del robo, por lo que se siente desprotegido.

“Fuimos a la Diprove de Los Olivos y nos dijeron que teníamos que esperar nada más porque dentro de cuatro días -más o menos- recién iban a empezar a investigar y hasta ahora no hay nada, no nos han dicho nada. La Policía no se comunica con nosotros. No sé qué podemos hacer”, afirmó.