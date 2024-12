Conoce cuáles son las responsabilidades de las empresas ante los accidentes laborales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tino Vargas, abogado laboralista, indicó que cuando ocurre un accidente laboral el trabajador debe informar a la empresa para que se active el sistema de gestión o el seguro complementario.

“Si el accidente es mortal, la familia del servidor tiene 24 horas posterior al evento para dar cuenta al Ministerio de Trabajo”, añadió.

Explicó que los trabajadores que son expuestos a una actividad de riesgo para la cual no están capacitados o no cuentan con equipo de protección se pueden negar a realizarlo ya que están en su derecho y protegidos por la Constitución.

“Muchos aceptan funciones de riesgo por no perder el trabajo, pero a nivel judicial este tipo de situaciones no incluye el periodo de prueba que pueda tener un trabajador”, anotó el especialista.

Agregó, sin embargo, que si el colaborador es capacitado, pero no aprueba, la empresa puede rescindir el contrato porque no puede exponerlo a una labor para la cual no está preparado.

El abogado Tino Vargas recordó que toda empresa debe tener un nivel de cuidado con sus trabajadores ante cualquier tipo de accidente ya que, de acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, la empresa es responsable de la cobertura y atención medica del trabajador si tuviera un accidente mortal o no mortal.

Finalmente, manifestó que un juicio por un accidente laboral ante el Poder Judicial puede extenderse aproximadamente por 36 a 40 meses mientras que la multa en el caso de un accidente mortal puede ir entre 2 UIT y 52 UIT, dependiendo el número de trabajadores que tiene la planilla.