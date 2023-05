Gobierno observó ley sobre uso de armas no letales: ¿qué opinan los alcaldes?

El Gobierno observó ayer, miércoles, el proyecto de ley aprobado en el Congreso que facultaba a los agentes del serenazgo para el uso de armas no letales en el trabajo contra la inseguridad ciudadana en sus distritos, lo que ha provocado diversas reacciones en el Parlamento y entre los alcaldes, autoridades responsables de la seguridad en los municipios.

El Ejecutivo devolvió la iniciativa al Congreso con la indicación de que la "fuerza pública es ejercida de forma exclusiva por la Policía Nacional del Perú y, excepcionalmente, por las Fuerzas Armadas en las situaciones expresamente previstas en el texto constitucional".

La ley aprobada en el Congreso autorizaba el uso de escudos, bastones tonfa, gas pimienta, chalecos antibalas y grilletes, pero el Gobierno la observó con una objeción sobre el último dispositivo mencionado, por tratarse de un objeto destinado al arresto "ejerciendo la fuerza del Estado", un rol para el que solo está facultada la Policía Nacional del Perú.

El Ejecutivo también observó que no es "viable" cumplir con el encargo de que las Fuerzas Armadas capaciten a los agentes municipales porque aquellas están preparadas para acciones de guerra, lucha contra el narcotráfico y terrorismo, con un armamento y equipamiento adecuado para esos fines.

Varios alcaldes se pronunciaron a favor o en contra de la decisión del Gobierno de Dina Boluarte. A continuación, la opinión de cinco de ellos.

En contra de decisión del Gobierno

Jorge Bruce, alcalde Surco

El alcalde de Surco ha sido uno de los más críticos con la decisión del Gobierno, de la que dijo favorece a los delincuentes. Cuestionó que a los agentes del serenazgo no se les permita contar con las herramientas necesarias para hacer frente a la inseguridad ciudadana, y calificó de absurdo que se debata si los serenos deben usar o no grilletes para defenderse de la delincuencia.

"El tema de la delincuencia está creciendo enormemente y el Ejecutivo duda si se usa o no grilletes, gas paralizante o gas pimienta. Estamos perdiendo la batalla", manifestó Bruce.

El Ejecutivo "cree que esta problemática se trata con antalginas, cuando en realidad lo que se necesita es una inyección a la vena [...] La delincuencia gana ante la duda de la autoridad, si deben ser capturados o si tienen grilletes o pedirles que no se muevan" cuestionó.

Los serenos "en estos momentos están en desventaja" ante los delincuentes "y es necesario brindarles mayor seguridad con armas no letales" que solo se usan para acciones defensivas.

Diego Uceda, alcalde de La Molina

El alcalde de la Molina dijo que ha sido una "ingrata sorpresa" enterarse de la decisión del Gobierno pues consideró importante "que nos permitan usar armas no letales" con la debida capacitación de los miembros del serenazgo.

"Para usar armas no letales tendría que haber una capacitación, pero sobre todo tiene que haber patrullaje integrado, sin fronteras, una relación entre la Policía Nacional y serenazgo, así como contar con fiscales contra la prevención del delito para cerrar el círculo", dijo.

Felipe Castillo, alcalde de Los Olivos

"Estamos a favor de las armas no letales", dijo el alcalde de Los Olivos en el programa Sin Vueltas de RPP Noticias. Sustentó su postura en el hecho de que los serenos "en estos momentos están en desventaja" ante los delincuentes "y es necesario brindarles mayor seguridad con armas no letales" que solo se usan para acciones defensivas.

Indicó que, en el día a día, el que auxilia a un vecino ante un acto delictivo "es el sereno, no la policía".

"La Policía Nacional está limitada en su número y la realidad, al menos en Lima, es que quien se acerca y actúa es el sereno", afirmó.

Castillo resaltó que la observación del Ejecutivo se opone, principalmente, al uso de grilletes de parte de los serenos, pero a su vez recomienda "la incorporación de los escudos, gas pimienta, bastones tonfa y chalecos antibalas". "Es decir, el Ejecutivo está en consonancia con la posición de muchos alcaldes. de salvaguardar la vida del sereno", dijo.

"Si voy a poner a un delincuente con un arma de goma. ante un delincuente que lleva un arma de fuego [...] vamos a tener un récord de serenos muertos en Lima"

A favor de la observación del Ejecutivo

Jesús Gálvez, alcalde de Jesús María

El alcalde de Jesús María dijo estar en contra de que los serenos usen armas no letales porque se exponen a situaciones de mayor riesgo ante los delincuentes. Explicó que estos servidores municipales se unen al serenazgo por tratarse de una oportunidad laboral y no por contar con la preparación que tiene un Policía.

Indicó que el nivel delincuencia ha crecido en agresividad en los últimos años y los delincuentes salen a matar. Por lo tanto, un sereno provisto de armas no letales seguiría en desventaja ante un delincuente que lo enfrente a balazos.

"Si voy a poner a un delincuente con un arma de goma. ante un delincuente que lleva un arma de fuego [...] vamos a tener un récord de serenos muertos en Lima", advirtió

Gálvez dijo que la mejor forma de enfrentar a la delincuencia es con más policías en las calles y para ello sugirió que el dinero que se podría gastar en armas no letales "que no van a servir para nada" se use para comprar los días de franco de agentes policiales.

Además, recordó que, en una reciente reunión con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y la presidenta Dina Boluarte, se ofreció 3 mil 500 policías para patrullar las calles, promesa que aún no se concreta.

Luis Pérez, alcalde de San Luis

El alcalde de San Luis también dijo estar en desacuerdo con proveer de armas no letales a los serenos, pues su función es ser agentes disuasivos.

"El sereno es quien socializa con la comunidad, pero que no nos pasen la responsabilidad de la Policía Nacional. El orden público es responsabilidad de la Policía. Los serenos conversan con los ciudadanos para buscar un impacto en la comunidad".

Pérez indicó que una forma más efectiva de enfrentar la delincuencia es coordinar el trabajo entre serenos y policías, con patrullajes conjuntos. "Nosotros tenemos la logística, pero no tenemos la ley y el orden. La ley la tiene la Policía", sostuvo.

Nancy Vizurraga, alcaldesa de San Isidro

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, saludó la decisión del Ejecutivo de observar la Ley sobre el uso de armas no letales por parte de los serenos.

Señaló que el serenazgo fue creado para cumplir funciones preventivas y no para mantener el orden público, que es una responsabilidad de la Policía Nacional.

"Como alcaldes presidimos la seguridad ciudadana, apoyamos a la Policía Nacional con el serenazgo que tiene la función preventiva", enfatizo en el programa Las cosas como son de RPP Noticias.

Vizurraga invocó al Ejecutivo y al Legislativo a generar políticas y leyes destinadas al fortalecimiento de la Policía Nacional en su lucha contra la criminalidad.

La alcaldesa adelantó que su gestión no promoverá de manera alguna el uso de gas pimienta ni bastón tonfa, pero sí continuará dotando de chalecos antibalas a sus serenos, como ya ocurre actualmente.