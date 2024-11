Investigadora de Princeton: "Se debe evitar el uso de la Policía para resolver conflictos sociales y políticos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Especialista en ciencias políticas aseguró que si las autoridades propusieran alternativas efectivas de seguridad pública, no exigirían 'mano dura' contra los delincuentes.

Yanilda González, especialista en ciencias políticas, aseguró que la PNP cumple dos funciones: garantizar la protección de la población y ejercer la represión. | Fuente: RPP / Foto de portada: Andina

La especialista en Ciencias Políticas de la Universidad de Princeton, Yanilda González, se refirió a las denuncias de represión por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) en contra de los manifestantes cada vez que tiene que hacerles frente a las protestas sociales.

La especialista que llegó al Perú para formar parte del evento ‘Aula Magna’ de la Pontífice Universidad Católica del Perú (PUCP), señaló que la manera en cómo los efectivos policiales cumplen con su labor dice mucho sobre el tipo de democracia que se ejerce en el país.

“La Policía tiene dos funciones claves: garantizar la protección de la ciudadanía y ejercer la represión. La forma en que a ejerce estas dos actividades tiene mucho que decirnos sobre cómo vive el día a día la ciudadanía y en qué tipo de democracia vivimos. La protección cuando no se garantiza de una forma igualitaria, eficiente y efectiva, genera situaciones donde los ciudadanos no pueden ejercer sus derechos. Qué actividad económica, artística, social, educativa o artística puede hacer la ciudadanía cuando no se siente segura”, explicó González en conversación con RPP.

Alternativas de solución

La especialista en Ciencias Políticas también resaltó que la Policía no debe ser utilizada para resolver conflictos sociales. En ese sentido, González destacó que la función de los efectivos del orden solo debe ser garantizar la seguridad de la población.

“Una solución es la desvinculación de la política con la Policía. Se debe evitar el uso de la Policía para resolver conflictos sociales y políticos. Sus funciones van mucho más allá de garantizar la seguridad, pues también los ponen a resolver conflictos sociales. Los policías están asumiendo una gran cantidad de funciones que no están propiamente ligados con la seguridad”, expresó la ponente.

¿La ‘mano dura’ acabará con la inseguridad ciudadana?

La especialista en Ciencias Políticas, Yanilda González, también se refirió al pedido de la población de tener ‘mano dura’ contra los delincuentes para acabar con la inseguridad ciudadana. En ese sentido, la ponente aseguró que la ciudadanía opta por esta salida debido a que los políticos no les brindan otras alternativas de seguridad pública.

“Es el caso de El Salvador con el régimen de Nayib Bukele, en donde aparentemente la ‘mano dura’ ha traído resultados para reducir la inseguridad en ese país. Cuando las únicas opciones que se le ofrece al ciudadano es mano dura o nada porque hay carencia de alternativas de seguridad pública, entonces (la población) dice dame mano dura. Si los políticos presentaran verdaderas políticas de seguridad, bajaría el apoyo a la mano dura”, explicó la especialista.