“Las cosas están empeorando”: ciudadanos opinan sobre aumento de la inseguridad ciudadana [VIDEO]

Los ciudadanos coincidieron en señalar que el constante cambio de ministros del Interior afecta la política contra la delincuencia. | Fuente: RPP

Un equipo de RPP Noticias recorrió Lima, recogiendo la opinión de ciudadanos sobre el aumento de la inseguridad, con robos y crímenes reportados prácticamente a diario en la capital.

Nuestra reportera llegó a la concurrida avenida Alfonso Ugarte, donde varios transeúntes compartieron su preocupación por los altos índices de delincuencia.

La mayoría coincidió en que no hay estrategia ni metas concretas para afrontar la inseguridad.

“No veo ningún cambio. En cambio, estamos en declive, estamos bajando más en el sentido de cuidar al ciudadano. No hay barreras, no hay nada, no hay estrategia. Estamos ahora de cabeza. No hay un buen gobierno”, se quejó una señora.

“No hay nada, por lo que vemos, están empeorando las cosas. Más miedo. Anteriormente por lo menos salías sin miedo. Ahora roban niños y todo eso; peor es”, señaló, por su padre, una madre de familia.

Cambios de ministro

Otras personas consideraron que el constante cambio de ministros, sobre todo en la cartera del Interior, se convierte en un obstáculo para luchar contra la inseguridad ciudadana.

“El estar cambiando de ministros constantemente afecta todo eso, porque no hay un direccionamiento. En eso también las fuerzas políticas deberían ponerse de acuerdo, porque no es tanto decir ‘no me cae, no me gusta, te saco’. Debemos dejar trabajar al presidente y a sus ministros”, comentó un hombre.

Los casos de inseguridad ciudadana se reportan prácticamente a diario en todo el país. Solo esta madrugada, en el distrito de Breña, un joven mecánico fue atacado por presuntos sicarios, que dispararon indiscriminadamente hasta 30 balazos. En tanto, ayer, en Trujillo, un policía fue asesinado cuando intentó intervenir a sujetos que habían atentado contra un hombre en el distrito de El Porvenir.



