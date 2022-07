“Que se haga justicia”: capturan a dos presuntos implicados en el asesinato de un policía en Trujillo

Familiares y amigos velaron los restos de Carlos Enrique Ángeles Milla. | Fuente: RPP

Dos presuntos implicados en el asesinato del suboficial PNP Carlos Enrique Ángeles Milla (31) fueron capturados en las últimas horas, informó la corresponsal de RPP Noticias en Trujillo, región La Libertad.

El agente fue asesinado ayer en el distrito de El Porvenir, cuando intentó detener a presuntos sicarios, que segundos antes habían asesinado a una persona. El policía recibió un disparo en la cabeza que acabó con su vida en el acto.

Ángeles Milla dejó en la orfandad a un niño pequeño, mientras que su esposa se encuentra en su séptimo mes de gestación.

Este crimen ha causado gran consternación en Trujillo, ya que ha puesto en evidencia el terrible clima de inseguridad ciudadana que se vive en la ciudad norteña.

“Que se haga justicia”

Familiares y amigos velaron los restos del suboficial en su casa, en El Porvenir. Ana Milla Reyes, madre del policía, pidió justicia para su hijo y todo el peso de la ley para los responsables.

“Yo quisiera que se haga justicia por mi hijo, que no quede así. Que se averigüe todo. Mi hijo nunca me ha dejado desamparada, nunca”, dijo entre sollozos.

“Es muy doloroso perder a un ser querido. No quisiera que a nadie le pase esto, señorita, a nadie”, agregó, tras advertir que el aumento de la inseguridad pone en riesgo la vida de los policías.

“Yo le decía hijo ‘Estudia una carrera, no quiero que seas policía, yo no quiero que te pase a ti nada’. Le decía. ‘No mamá, esto me gusta’, me decía”, recordó.

Cabe mencionar que en lo que va del año se han registrado 120 homicidios en Trujillo, según información policial.



