El policía herido fue trasladado de emergencia al Hospital de la PNP | Fuente: RPP

Un efectivo de la Policía Nacional resultó herido de gravedad luego de intervenir esta noche a un vehículo que trasladaba droga en Magdalena. Este hecho ocurrio en el cruce de las avenidas Jr. Libertad con 28 de julio del mencionado distrito.

RPP Noticias pudo conocer que el suboficial de tercera, Alberto Saenz sevillano, fue quien intervino al sospechoso vehiculo negro de placa AXN 019. En ese momento, el copiloto del auto, identificado como German Erick Pinedo Rengifo (28), disparó rápidamente en el pecho al policía.

Alberto Saenz quedó gravemente herido y el atacante intentó dispararle al policía varias veces más mientras su acompañante en el vehículo huía del lugar. Afortunadamente, otros efectivos policiales llegaron a tiempo para detener al sujeto que tenía el arma de fuego y trasladarlo a sede de la Unidad Antidrogas del Callao.

Según información policial, en el auto se encontraron 10 paquetes tipo ladrillo de cloridrato de cocaina. El Personal de Criminalistica continúa en la zona realizando las investigaciones de este lamentable suceso.

Por su parte, el suboficial fue trasladado de emergencia al Hospital Central de la Policía Nacional y su diagnostico es reservado debido a las heridas recibidas.

Los Olivos: hombre fue baleado por delincuentes

La inseguridad continúa por todo Lima. Un hombre fue baleado por delincuentes la madrugada de este martes durante un asalto, registrado en la puerta de su casa, en la calle José Sato, en la urbanización Villa Sol, en Los Olivos.

Peritos de criminalística realizan las inspecciones del caso | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jackeline Arce

Alex Castillo Rengifo llegaba a su casa en su camioneta cuando fue interceptado por cuatro asaltantes, que lo encañonaron y le exigieron bajar de su vehículo. El hombre no opuso resistencia, pero se demoró en bajar de la camioneta, al parecer por un problema con su cinturón de seguridad; por lo que los delincuentes lo golpearon y hasta le dispararon en una de sus piernas.

“Eran cuatro (asaltantes); uno estaba en el timón y tres se bajaron. Dos tenían arma. Él bajó normal, pero demoró un poco, al parecer por el cinturón de seguridad, sino me equivoco. Lo sacaron, lo empujaron, todo. Él no opuso resistencia, no era necesario que le disparen”, comentó una vecina, que prefirió el anonimato por seguridad.

Adolescente de 16 años fue asesinado en la puerta de su casa

Un joven de apenas 16 años fue asesinado a balazos en la puerta de su casa, ubicada en la cuadra 14 del jirón Áncash, en El Agustino. Según testigos, el menor se encontraba en un mototaxi, cuando fue interceptado por un sicario a bordo de una motocicleta.

El atacante sacó su arma y, sin mediar palabra, le disparó hasta ocho veces al joven. Su muerte fue instantánea. El sicario se retiró caminando y, luego, fue perdido de vista.