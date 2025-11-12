Policía anunció medidas de seguridad ante nueva marcha de la Generación Z contra el Gobierno este viernes [VIDEO]

Óscar Arriola aseguró que el día de la movilización se garantizarán "los derechos y espacios propicios" para las personas que deseen marchar.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, anunció que este viernes 14 de noviembre se realizará un despliegue grande de seguridad en la capital ante la convocatoria de una nueva marcha de la Generación Z contra el Congreso y el Gobierno de José Jerí.

Arriola evitó dar detalles del contingente policial que saldrá a las calles, pero garantizó que se permitirá el derecho a la población que desee manifestarse.

"Respecto del número de policías que vamos a estar el día 14, ese es un número que se mantiene en reserva, pero sí son los necesarios para garantizar el derecho y los espacios propicios para las personas que deseen expresarse (marchar) lo hagan sin atropellar el espacio de aquellos que no deseen hacerlo", manifestó en declaraciones a la prensa.

Arriola también informó que se incautó en Pucusana más de 12 mil cartuchos de dinamita procedentes de Puno y que tenían como destino la capital. En ese sentido, no descartó que este material podría haber sido utilizado para la movilización del viernes.

"No podemos confirmar, no podemos descartar tampoco el fin de estos explosivos ilícitos, que han sido trasladados clandestinamente, criminalmente", añadió.