Policía anunció medidas de seguridad ante nueva marcha de la Generación Z contra el Gobierno este viernes [VIDEO]

La Policía Nacional anunció medidas de seguridad ante nueva marcha de la Generación Z contra el gobierno este viernes | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Óscar Arriola aseguró que el día de la movilización se garantizarán "los derechos y espacios propicios" para las personas que deseen marchar.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, anunció que este viernes 14 de noviembre se realizará un despliegue grande de seguridad en la capital ante la convocatoria de una nueva marcha de la Generación Z contra el Congreso y el Gobierno de José Jerí.

Arriola evitó dar detalles del contingente policial que saldrá a las calles, pero garantizó que se permitirá el derecho a la población que desee manifestarse. 

"Respecto del número de policías que vamos a estar el día 14, ese es un número que se mantiene en reserva, pero sí son los necesarios para garantizar el derecho y los espacios propicios para las personas que deseen expresarse (marchar) lo hagan sin atropellar el espacio de aquellos que no deseen hacerlo", manifestó en declaraciones a la prensa.

Arriola también informó que se incautó en Pucusana más de 12 mil cartuchos de dinamita procedentes de Puno y que tenían como destino la capital. En ese sentido, no descartó que este material podría haber sido utilizado para la movilización del viernes.  

"No podemos confirmar, no podemos descartar tampoco el fin de estos explosivos ilícitos, que han sido trasladados clandestinamente, criminalmente", añadió.

La movilización del pasado 15 de octubre dejó el saldo de un manifestante fallecido por impacto de bala en la Plaza Francia. | Fuente: EFE

Nueva marcha contra el Gobierno 

La movilización nacional convocada por la denominada Generación Z para este viernes 14 de noviembre es convocada por algunos gremios juveniles y sindicatos. Esta se dará por las principales calles del Centro de Lima.

Miles de personas protestaron contra el Congreso y el Ejecutivo en aquella marcha del 15 de octubre. | Fuente: EFE
Rodríguez de Mendoza: 93 años del paraíso escondido del noroiente peruano

En el marco del 93° aniversario de creación política de Rodríguez de Mendoza, conocemos más sobre su historia, su economía y su potencial turístico. Acompáñanos a descubrir este “paraíso escondido” del nororiente peruano en el siguiente informe de Michelle Iturrizaga.
