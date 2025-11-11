Ignacio Buse vs. Vilius Gaubas: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por octavos del Challenger de Montevideo?

Ignacio Buse vs. Vilius Gaubas EN VIVO: se enfrentan este miércoles 12 de noviembre en la pista central del Carrasco Lawn Tennis Club, en Montevideo (Uruguay). El partido corresponde a los octavos de final del Challenger de Montevideo 2025 y se jugará no antes de las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por la señal streaming de ATP Tour . Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

La temporada terminará para Ignacio Buse (#110 ATP) en Uruguay, jugándose la última oportunidad para llegar al top 100 del ranking mundial antes del inicio del 2026 y asegurar su ingreso directo al main draw del Abierto de Australia.

Para ello, ‘Nacho’ debe ganar el título y su rival en octavos de final es el lituano Vilius Gaubas (#133), que fue un obstáculo dos veces este año en las semifinales challenger: el peruano cayó en Lisboa y Menorca, por lo que ahora quiere su revancha.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Ignacio Buse vs Vilius Gaubas: ¿cómo llegan a los octavos de final del Challenger de Montevideo 2025?

Ignacio Buse debutó en el Challenger de Montevideo imponiéndose por 6-3 y 6-1 al kazajo Timofey Skatov. Por su parte, Vilius Gaubas superó en la primera ronda por 2-1 al español David Jorda Sanchis.

¿Cuándo y dónde juegan Buse vs Gaubas EN VIVO por octavos de final del Challenger de Montevideo 2025?

El partido Ignacio Buse vs. Vilius Gaubas, correspondiente a octavos de final del Challenger de Montevideo (UruguayOpen), se jugará este miércoles 12 de noviembre en la cancha central del Carrasco Lawn Tennis Club.

A qué hora juegan Buse vs Gaubas EN VIVO por octavos de final del Challenger de Montevideo 2025?

En Perú , el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 2:00 p.m. En Uruguay , el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 4:00 p.m.

, el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 4:00 p.m. En Brasil, el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 4:00 p.m.

En Colombia, el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 4:00 p.m.



En Paraguay, el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el partido Buse vs Gaubas EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Ignacio Buse y Vilius Gaubas se podrá ver EN VIVO y GRATIS a través de la página web del ATP Tour (Challenger TV). El Uruguay Open va para Lationamérica mediante Disney+ Premium y ESPN. También podrás seguir el punto por punto en RPP.pe.

Ignacio Buse vs. Vilius Gaubas: historial de resultados

Ignacio Buse y Vilius Gaubas se han enfrentado dos veces a lo largo de sus carreras. En el Challenger de Lisboa de este año, el lituano ganó por 7-5 y 7-6(4), mientras que en Menorca se impuso a 'Nacho' por 6-4, 4-6 y 6-4.